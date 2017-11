BALIKPAPAN - Beberapa pekerja tampak merapikan rumput lapangan hingga membersihkan tribun penonton di stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (4/11/2017). Pasalnya, stadion megah dan berjuluk "New Emirates Stadium" ini menjadi lokasi dihelatnya Balikpapan Masters Cup.

Pekerja lainnya juga memasang logo sponsor termasuk lambang RCTI karena menjadi satu-satunya stasiun televisi yang memiliki hak siar pertandingan antara pemain-pemain legenda dari Liverpool, Arsenal dan Timnas Indonesia pada Minggu besok, 5 November 2017.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum kota Balikpapan, Andi. M. Yusri mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan panitia pelaksana untuk menyiapkan stadion Batakan agar 100% siap pakai.

"Kita cek dan lakukan perbaikan setiap sudut stadion. Bahkan rumput lapangan juga telah dipangkas sesuai dengan standar lapangan sepakbola internasional," kata saat mengawasi pekerja pemelihara stadion.

Tidak hanya lapangan dan tribun, panggung VIP juga diberi karpet merah dan ramah penyandang disabilitas. "Kursi-kursi juga telah kita siapkan dan ada lintasan khusus pengguna kursi roda karena informasinya Gubernur Kaltim, Bapak Awang Faroek Ishak akan ikut menonton," lanjutnya.

Dinas PU menggandeng pekerja dari beberapa UPT untuk persiapan stadion di antaranya pekerja dari UPT Dome Balikpapan dan Gedung Kesenian. Maklum saja, stadion seluas 6 hektare ini belum memiliki Unit Pelaksana Teknis.

"Sudah tidak ada masalah di lapangan, rumputnya juga sedang dipangkas. Garis lapangan juga telah dibuat menggunakan cat tembok putih. Tribun juga telah dibersihkan setelah beberapa kali dipakai pertandingan Liga 1," tukasnya.

Sementara Promotor Balikpapan Masters Cup, Yaser Arafat mengklaim 95% pertandingan sepakbola spektakuler siap dilaksanakan. Bahkan para pemain legenda Arsenal dan Liverpool telah tiba di kota Balikpapan seperti Mikael Silvestre dan Robert Pires dari Arsenal serta John Arne Riise dari Liverpool. Sedangkan legenda Timnas Indonesia di antaranya Gendut Doni, Kurniawan Dwi Yulianto serta Bima Sakti.

"Kita cek juga untuk keamanan dan kenyamanan stadion agar pertandingan besok memberi kesan yang baik dan menyenangkan penonton. Kita mau menjadi penyelenggara dan tuan rumah yang baik," ucap Yaser yang juga Ketua Kadin kota Balikpapan.

Sore ini juga akan dilaksanakan konvoi pemain legenda keliling kota Balikpapan. Rutenya dari kawasan Balikpapan Superblock menuju Melawai-Kampung Baru-Muara Rapak dan berakhir di hotel Jatra di BSB.

"Ini untuk mengabarkan bahwa kami siap menggelar Balikpapan Masters Cup untuk menjawab rasa penasaran warga Balikpapan bahwa pemain legenda dari Liverpool, Arsenal dan Timnas Indonesia telah hadir dan siap bertanding di kota ini," jelasnya.

Pertandingan ini, menurut Yaser, juga untuk mengabarkan bahwa kota Balikpapan telah mendunia. "Banyak juga turis asing yang datang untuk menonton dan ini tandanya kota Balikpapan layak untuk even internasional, even kelas dunia," sebut Yaser.

Pertandingan nantinya berjalan dengan sistem trofeo 3x45 menit. Indonesia Masters vs Liverpool Masters, Indonesia Masters vs Arsenal Masters dan Liverpool Masters vs Arsenal Masters.

