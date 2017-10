🇮🇩⚽️ . Kami seluruh kiper di Indonesia sangat kehilangan dengan berpulangnya salah satu panutan kami Alm Choirul Huda yang begitu mengejutkan. . Sebagai bentuk solidaritas dan penghormatan kami kepada almarhum, kami hendak melelang jersey yang kami gunakan dimana hasilnya akan kami berikan seluruhnya kepada keluarga almarhum. . Semoga niat ini diridhoi oleh ALLAH SWT dan didukung oleh semua pecinta sepakbola di Indonesia yang turut berpartisipasi, dan semoga kejadian serupa tidak lagi terjadi di persepakbolaan Indonesia maupun di seluruh dunia. . Proses bidding atau penawaran harga jersey masing-masing kiper akan dimulai tanggal 27 oktober 2017, melalui akun instagram kami masing-masing atau dapat dilihat di akun @appi_info. . #LelangJerseyKiperIndonesia #APPICare #KiperIndonesiaBersatu

A post shared by Andritany Ardhiyasa (@andritany) on Oct 25, 2017 at 7:05am PDT