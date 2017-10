LONDON – Tim raksasa Inggris, Arsenal, baru saja melakoni babak 16 besar Piala Liga Inggris 2017-2018. Bermain di kandang sendiri, salah seorang pemain muda dari tim U-23 Meriam London –sebutan Arsenal– menjadi pahlawan dan mencuri perhatian lewat penampilan hebatnya.

Edward Nketiah adalah sosok yang dimaksud. Melawan Norwich City, pemain berusia 18 tahun itu mencetak dua gol pengantar kemenangan sekaligus membuat Arsenal melangkah maju ke perempatfinal. Dalam laga Rabu (25/10/2017) dini hari WIB itu, Arsenal menang 2-1.

Mencetak dua gol di Emirates Stadium, Nketiah pun menerima banyak pujian, termasuk dari senior-seniornya di klub, yakni Hector Bellerin, Shkodran Mustafi, Theo Walcott, hingga legenda Arsenal, Thierry Henry. Pujian sendiri terungkap dari cuitan para pemain kawakan serta legenda The Gunners itu di akun Twitter masing-masing.

“Eddiiieeeee!” seru Bellerin beberapa saat setelah Nketiah membuat Arsenal menang 2-1, dalam akun @HectorBellerin.

“Melaju ke babak berikutnya, ini hasil yang sangat penting! Eddie, Eddie… (emot nyanyian),” tulis Mustaffi melalui akun pribadinya, @MustaffiOfficial.

“Kerja keras yang hebat malam ini, terutama @EddieNketiah9 yang berhasil membuat keunggulan dan mengubah permainan!” kicau Walcott dalam akun Twitter @theowalcott.

“Sungguh malam ini milik @EddieNketiah9. Saya ikut senang baginya, ini bukan hal yang mengejutkan (karena Nketiah hebat)!” puji sang legenda melalui cuitan di akun @ThierryHenry.

