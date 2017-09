Tampil di Anfield, Liverpool Tak Mampu Petik Kemenangan atas Burnley

LIVERPOOL – Pertandingan pekan kelima Liga Inggris musim 2017-2018 antara Liverpool dan Burnley berakhir imbang. Digelar di Anfield Stadium, pertandingan Sabtu (16/9/2017) malam WIB ditutup dengan skor 1-1.

Gol pembuka di laga itu sendiri dicetak oleh pemain andalan Burnley, Scott Arfield. Menit 27, Arfield sukses membobol gawang Mignolet melalui umpan dari Robbie Brady. Menyusul Liverpool yang menyamakan kedudukan di menit 31 lewat gol Mohamed Salah.

Babak kedua usai, skor tidak berubah. Hingga empat menit tambahan yang diberikan wasit, kedua tim tidak mampu menambah skor. Laga pun ditutup dengan skor akhir 1-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama:

Menit-menit awal, Coutinho sukses menunjukkan kelasnya dan memiliki penguasaan bola yang hebat. Liverpool pun banyak menuai kesempatan melalui pergerakan Firmino dan Coutinho.

Menit 13, Alexander-Arnold melakukan crossing di belakang pertahanan Burnley. Namun, Sturridge sulit menerima bola sehingga kedudukan masih sama. Menit 19, kali ini Coutinho mencoba menembak dari jauh, tapi serangan masih belum berhasil.

Masih Liverpool, kali ini Salah memiliki kesempatan emas di menit 21. Namun, bola hanya melambung di atas mistar gawang Burnley. Balik menyerang, kali ini Brady mengancam gawang Liverpool dengan mengirim umpan ke Wood. Namun, Klavan masih mampu menyelamatkan Liverpool.

Gol!! Skor pembuka dicetak oleh Burnley. Menit ke-27, Arfield berhasil membobol gawang Mignolet. Wood berhasil melewat pemain Liverpool dan memberikan umpan kepada Arfield. Ia pun mencetak sepakan ke pojok bawah gawang dan mencetak gol perdananya di Liga Inggris.

Gol kedua. Kini, Liverpool balik melakukan serangan hanya dalam tiga menit. Gol tercipta di menit 30 melalui umpan Emre Can. Mohamed Salah berhasil mengontrol passing Can dan berhasil membuahkan gol. Hingga tiga menit tambahan babak pertama, kedudukan masih 1-1. 45+3 waktu babak pertama pun ditutup dengan skor imbang Liverpool vs Burnley.