HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Bakal Hadapi Jepang dan Arab Saudi, Shin Tae-yong: Harus Dapat Poin!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |05:34 WIB
Timnas Indonesia Bakal Hadapi Jepang dan Arab Saudi, Shin Tae-yong: Harus Dapat Poin!
Shin Tae-yong canangkan laga Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi wajib poin (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyatakan harus menyiapkan skuadnya sebaik mungkin untuk menghadapi Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi pada November 2024. Bahkan, ia menargetkan Skuad Garuda wajib dapat poin dari dua sulit tersebut.

Untuk diketahui, Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan dua laga tandang melawan Timnas Bahrain dan Timnas China dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Ivar Jenner tampil dalam laga Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Dari dua laga itu, Merah Putih hanya membawa satu poin hasil imbang 2-2 melawan Bahrain. Sedangkan, saat menantang China, Indonesia takluk dengan skor 1-2.

Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga kandang yang berat dengan menghadapi Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Rencananya, dua laga kandang itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Shin mengatakan persiapan Timnas Indonesia harus benar-benar bagus untuk melawan dua tim kuat Asia tersebut. Ia sama sekali tak menampik kalau Jepang dan Arab Saudi punya kualitas lebih baik.

“Persiapannya harus baik. Memang faktanya Jepang dan Arab Saudi itu lebih baik dari kami, baik secara ranking mau pun prestasi,” tutur Shin di Jakarta, dikutip Jumat (18/10/2024).

Halaman:
1 2
      
