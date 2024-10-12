Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kecewa Gagal Kalahkan Timnas Indonesia, Pahlawan Bahrain Ini Targetkan Menang di Kandang Arab Saudi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |02:00 WIB
Kecewa Gagal Kalahkan Timnas Indonesia, Pahlawan Bahrain Ini Targetkan Menang di Kandang Arab Saudi
Pemain Timnas Bahrain, Mohammed Marhoon. (Foto: Instagram/marhoon.8)
A
A
A

RIFFA - Pahlawan Tim Nasional (Timnas) Bahrain, Mohammed Marhoon kecewa karena gagal mengalahkan Timnas Indonesia. Namun, Marhoon tak mau bersedih terlalu lama, karena ia mau fokus membantu Bahrain bangkit dan menang saat bermain di markas Arab Saudi pada matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dilmun’s Warriors -julukan Timnas Bahrain- bermain imbang 2-2 saat menjamu Timnas Indonesia di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Tim arahan Dragan Talajic itu sebenarnya bisa saja gagal meraih poin. Sebab Bahrain sudah tertinggal 1-2 hingga menit ke-90 lebih.

Tapi, Bahrain mampu menyamakan kedudukan pada menit 90+9 lewat gol Marhoon, yang juga merupakan pencetak gol pertama Dilmun’s Warriors di laga itu. Walaupun sejatinya, gol itu berbau kontroversi karena sudah melewati dari tambahan waktu yang diberikan wasit Ahmed Al Kaf, yakni selama enam menit.

Mohamed Marhoon

Terlepas dari kontroversi itu, Marhoon mengakui hasil imbang ini tidak sesuai dengan target. Sebab, Bahrain mengincar poin penuh melawan Timnas Indonesia.

“Kami berharap bisa meraih kemenangan dalam pertandingan ini, namun inilah dinamika sepak bola,” kata Marhoon, dilansir dari Akhbar-Alkhaleej, Sabtu (12/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633663/generasi-muda-voli-indonesia-siap-menggebrak-asia-di-3rd-asian-youth-games-bahrain-2025-kbw.webp
Generasi Muda Voli Indonesia Siap Menggebrak Asia di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/27/moh_zaki_ubaidillah.jpg
Zaki Ubaidillah Tembus Semifinal BWF World Junior Championships 2025 usai Singkirkan Wakil China
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement