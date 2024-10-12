Kecewa Gagal Kalahkan Timnas Indonesia, Pahlawan Bahrain Ini Targetkan Menang di Kandang Arab Saudi

RIFFA - Pahlawan Tim Nasional (Timnas) Bahrain, Mohammed Marhoon kecewa karena gagal mengalahkan Timnas Indonesia. Namun, Marhoon tak mau bersedih terlalu lama, karena ia mau fokus membantu Bahrain bangkit dan menang saat bermain di markas Arab Saudi pada matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dilmun’s Warriors -julukan Timnas Bahrain- bermain imbang 2-2 saat menjamu Timnas Indonesia di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Tim arahan Dragan Talajic itu sebenarnya bisa saja gagal meraih poin. Sebab Bahrain sudah tertinggal 1-2 hingga menit ke-90 lebih.

Tapi, Bahrain mampu menyamakan kedudukan pada menit 90+9 lewat gol Marhoon, yang juga merupakan pencetak gol pertama Dilmun’s Warriors di laga itu. Walaupun sejatinya, gol itu berbau kontroversi karena sudah melewati dari tambahan waktu yang diberikan wasit Ahmed Al Kaf, yakni selama enam menit.

Terlepas dari kontroversi itu, Marhoon mengakui hasil imbang ini tidak sesuai dengan target. Sebab, Bahrain mengincar poin penuh melawan Timnas Indonesia.

“Kami berharap bisa meraih kemenangan dalam pertandingan ini, namun inilah dinamika sepak bola,” kata Marhoon, dilansir dari Akhbar-Alkhaleej, Sabtu (12/10/2024).