Masyarakat Indonesia Serang Akun Instagram PSSI-nya Bahrain dan Lempar Ancaman: Kalau Tak Mau Hilang, Jangan Main Laser!

MASYARAKAT Indonesia menyerang akun Instagram PSSI-nya Bahrain, @bahrainfa. Serangan ini dilakukan bukan tanpa sebab, melainkan psywar jelang laga Bahrain vs Timnas Indonesia yang merupakan matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB.

Mereka Kompak memberi pesan kepada suporter Timnas Bahrain yang bersikap tidak sportif saat mendukung tim kesayangannya kontra jepang di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 malam WIB.

(Masyarakat Indonesia serang akun Instagram-nya PSSI Bahrain. (Foto: Instagram/@bahrainfa)

Saat itu, sejumlah suporter Timnas Bahrain menyoraki lagu kebangsaan Jepang yang berkumandang sebelum pertandingan dimulai. Suporter Timnas Bahrain juga terlihat melepaskan laser ke arah mata pemain Timnas Jepang, Ayase Ueda, yang hendak mengeksekusi penalti.

Netizen Indonesia bahkan mengancam admin media sosial ini. Jika akun @bahrainfa tidak mau hilang efek di-report jutaan netizen Indonesia, diimbau suporter dan pemain Timnas Bahrain bertindak sportif saat bersua Timnas Indonesia.

“Apa yang kalian lakukan terhadap lagu kebangsaan Jepang dan serangan sinar laser kepada Pemain Jepang adalah suatu penghinaan kepada sesama umat manusia,” tulis akun @tommy_van_apriawan di kolom komentar unggahan akun @bahrainfa.

“Abang Bahrain, main bola tidak boleh pada guling-guling di lapangan, jangan main laser, jangan melecehkan lagu kebangsaan kami,” sambung akun @acha_nasya08.

“Kalau akun ini tidak mau hilang mainlah dengan sportif,” ancam akun @nofaceno961.