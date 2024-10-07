Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Serang Akun Instagram PSSI-nya Bahrain dan Lempar Ancaman: Kalau Tak Mau Hilang, Jangan Main Laser!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |10:07 WIB
Masyarakat Indonesia Serang Akun Instagram PSSI-nya Bahrain dan Lempar Ancaman: Kalau Tak Mau Hilang, Jangan Main Laser!
Masyarakat Indonesia serang akun Instagram PSSI-nya Bahrain jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@bahrainfa)
A
A
A

MASYARAKAT Indonesia menyerang akun Instagram PSSI-nya Bahrain, @bahrainfa. Serangan ini dilakukan bukan tanpa sebab, melainkan psywar jelang laga Bahrain vs Timnas Indonesia yang merupakan matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB.

Mereka Kompak memberi pesan kepada suporter Timnas Bahrain yang bersikap tidak sportif saat mendukung tim kesayangannya kontra jepang di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 malam WIB.

Masyarakat Indonesia serang akun Instagram-nya PSSI Bahrain. (Foto: Instagram/@bahrainfa)

(Masyarakat Indonesia serang akun Instagram-nya PSSI Bahrain. (Foto: Instagram/@bahrainfa)

Saat itu, sejumlah suporter Timnas Bahrain menyoraki lagu kebangsaan Jepang yang berkumandang sebelum pertandingan dimulai. Suporter Timnas Bahrain juga terlihat melepaskan laser ke arah mata pemain Timnas Jepang, Ayase Ueda, yang hendak mengeksekusi penalti.

Netizen Indonesia bahkan mengancam admin media sosial ini. Jika akun @bahrainfa tidak mau hilang efek di-report jutaan netizen Indonesia, diimbau suporter dan pemain Timnas Bahrain bertindak sportif saat bersua Timnas Indonesia.

“Apa yang kalian lakukan terhadap lagu kebangsaan Jepang dan serangan sinar laser kepada Pemain Jepang adalah suatu penghinaan kepada sesama umat manusia,” tulis akun @tommy_van_apriawan di kolom komentar unggahan akun @bahrainfa.

“Abang Bahrain, main bola tidak boleh pada guling-guling di lapangan, jangan main laser, jangan melecehkan lagu kebangsaan kami,” sambung akun @acha_nasya08.

“Kalau akun ini tidak mau hilang mainlah dengan sportif,” ancam akun @nofaceno961.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176471/miliano_jonathans_berusia_26_tahun_di_piala_dunia_2030_pssi-dsW4_large.jpg
Piala Dunia 2030 Digelar di 6 Negara, Berapa Usia Pemain Timnas Indonesia pada 2030?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176462/posisi_patrick_kluivert_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_terancam-EeY9_large.jpg
Patrick Kluivert Dipecat Timnas Indonesia? Justin Kluivert Angkat Bicara soal Kegagalan sang Ayah di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176442/jay_idzes-d10M_large.jpg
Tujuan Mulia Jay Idzes untuk Timnas Indonesia Usai Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176437/jay_idzes-G6Iz_large.jpg
Sumardji Bongkar Kondisi Mental Timnas Indonesia Usai Gagal Lolos Piala Dunia 2026: Semuanya Menangis
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631413/indonesia-gagal-ke-piala-dunia-2026-2-orang-ini-jadi-sasaran-empuk-netizen-usa.jpg
Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, 2 Orang Ini Jadi Sasaran Empuk Netizen
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/21/timnas_futsal_indonesia_pesta_5_1_atas_belanda_pad.jpg
Harga Tiket Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Indonesia Arena, Mulai Rp50.000!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement