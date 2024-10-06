Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Striker China Cedera Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Keuntungan buat Skuad Garuda?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |03:15 WIB
2 Striker China Cedera Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Keuntungan buat Skuad Garuda?
Para pemain Timnas China. (Foto: Instagram/@chinafootballassociation)
A
A
A

2 striker China cedera jelang lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Akankah hal ini memberi keuntungan untuk skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia?

Menurut laporan media Sohu, Minggu (6/10/2024), dua striker Timnas China yang alami cedera adalah Wu Lei dan juga Alan. Wu Lei mengalami benturan pada bagian rusuk saat Shanghai Port melawan Qingdao West Coast pada 28 September 2024. Dia pun saat ini sedang menjalani pemulihan di Shanghai.

Timnas China

Sementara Alan, menurut laporan Sohu, dia mengalami cedera otot kaki yang cukup serius. Striker naturalisasi China asal Brasil itu dilaporkan sedang menjalani pemulihan di Qingdao.

Tidak hanya dua striker anyar itu saja. Ada juga ada satu pemain bertahan yang mengalami cedera, yakni Yang Zexiang. Menurut laporan yang ada, pemain tersebut mengalami cedera otot paha yang parah sehingga tidak ikut serta dalam skuad China.

Sementara untuk Wu Lei dan Alan, mereka masih tetap masuk skuad China. Akan tetapi, kedua pemain ini masih diragukan untuk tampil dalam dua laga lanjutan grup C melawan Australia dan Timnas Indonesia. Namun kemungkinan besar, kedua pemain ini tidak akan dibawa oleh pelatih saat tandang ke Australia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176247/berikut_lima_pelatih_top_dunia_yang_bisa_gantikan_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-yK6Q_large.jpg
5 Pelatih Top Dunia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Jesus Casas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176181/5_pelatih_yang_cocok_gantikan_patrick_kluivert_jika_dipecat_dari_timnas_indonesia_pssi-bJdt_large.jpg
5 Pelatih yang Cocok Gantikan Patrick Kluivert jika Dipecat dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Eks Manchester United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176177/jay_idzes_kecewa_kepada_wasit_ma_ning_yang_pimpin_laga_timnas_indonesia_vs_irak_rcti-5DQG_large.jpg
Sambil Menahan Tangis, Jay Idzes Respons Putusan Wasit Ma Ning: Sesuatu Terjadi dan Menurut Saya Tidak Benar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176173/patrick_kluivert_ngamuk_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_rcti-26Ug_large.jpg
Patrick Kluivert Ngamuk Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026 Usai Kalah 0-1 dari Irak: Pukul Bench!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631399/erick-thohir-minta-maaf-timnas-indonesia-gagal-lolos-piala-dunia-2026-tvg.webp
Erick Thohir Minta Maaf Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/19/jay_idzes.jpg
Viral Jay Idzes Tenangkan Suporter yang Lempar Benda ke Lapangan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement