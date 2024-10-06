2 Striker China Cedera Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Keuntungan buat Skuad Garuda?

2 striker China cedera jelang lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Akankah hal ini memberi keuntungan untuk skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia?

Menurut laporan media Sohu, Minggu (6/10/2024), dua striker Timnas China yang alami cedera adalah Wu Lei dan juga Alan. Wu Lei mengalami benturan pada bagian rusuk saat Shanghai Port melawan Qingdao West Coast pada 28 September 2024. Dia pun saat ini sedang menjalani pemulihan di Shanghai.

Sementara Alan, menurut laporan Sohu, dia mengalami cedera otot kaki yang cukup serius. Striker naturalisasi China asal Brasil itu dilaporkan sedang menjalani pemulihan di Qingdao.

Tidak hanya dua striker anyar itu saja. Ada juga ada satu pemain bertahan yang mengalami cedera, yakni Yang Zexiang. Menurut laporan yang ada, pemain tersebut mengalami cedera otot paha yang parah sehingga tidak ikut serta dalam skuad China.

Sementara untuk Wu Lei dan Alan, mereka masih tetap masuk skuad China. Akan tetapi, kedua pemain ini masih diragukan untuk tampil dalam dua laga lanjutan grup C melawan Australia dan Timnas Indonesia. Namun kemungkinan besar, kedua pemain ini tidak akan dibawa oleh pelatih saat tandang ke Australia.