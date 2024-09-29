Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Skor 1-1 Masih Bertahan Sampai Menit ke-75

SKOR imbang 1-1 antara Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 masih bertahan hingga menit ke-70. Kedua tim terus saling jual beli serangan sejak kembali dari jeda turun minum.

Timnas Indonesia U-20 menghadapi Yaman U-20 di laga terakhir Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Kedua tim saat ini tengah pertanding di Stadion Madya, Senayan, Minggu (29/9/2024) makam WIB.

Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

Timnas Indonesia U-20: Ikram Algiffari; Muhammad Alfharezzi Buffon, Kadek Arel Priyatna, M Iqbal Gwijangge; Dony Tri Pamungkas, Mufli Hidayat, Toni Firmansyah, Figo Dennis Saputrananto, Aditya Warman; Muhamad Ragil, Jens Raven.

Timnas Yaman U-20: Wadhah Anwar Ahmed; Mohammed Naji Al Qashmi, Haithm Faisal Al Salami, Saeed Abdullah Al Shaban, Ahmed Mustafa Al Hajj, Anwar Hussein Al Turaiqi, Mohammed Khaled Moqbel, Adel Abbas Qasem, Abdullah Khaled Haidan, Abdulaziz Awadh Masnom, Abdulrahman Al Khadher Abdulnabi.

