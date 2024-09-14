Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Bahrain: Skuad Garuda Harus Waspadai Teror Sinar Laser

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |17:00 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Bahrain: Skuad Garuda Harus Waspadai Teror Sinar Laser
Timnas Indonesia akan bertamu ke markas Bahrain pada Oktober mendatang (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

TEROR sinar laser terjadi saat Timnas Jepang bertandang ke markas Bahrain di matchday kedua putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Untuk itu, Timnas Indonesia yang akan melakoni laga tandang ke Bahrain harus waspada.

Timnas Jepang sukses menggulung Bahrain 5-0 di Bahrain National Stadium, Riffa pada Selasa (10/9/2024) lalu. Kemenangan Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- tercipta lewat gol-gol yang dicetak oleh Ayase Ueda (37’ (P), 47’), Hidemasa Morita (61’, 64’), dan Koki Ogawa (81’).

Namun demikian, pertandingan itu diwarnai dengan aksi teror sinar laser yang ditembakkan dari tribun suporter. Salah satu momen yang tertangkap kamera adalah ketika Ayase Ueda ingin menendang penalti.

Sinar laser ‘menembak’ ke arah wajah pemain Feyenoord itu. Akan tetapi, Ueda tak menghiraukannya dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Tidak hanya terror sinar laser, pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu juga mengeluhkan adanya cemoohan kepada lagu nasional Jepang.

 BACA JUGA:

“Kami ingin menerima keberagaman karena budaya dan nilai-nilai berbeda dari satu negara ke negara lain, tetapi dalam pertandingan hari ini, orang-orang saling mencemooh saat lagu kebangsaan satu sama lain, dan ada orang yang mengganggu permainan pemain selama pertandingan,” kata Moriyasu dikutip dari Nikkan Sports, Sabtu (14/9/2024).

“Saya ingin Anda melakukannya berhentilah melakukan hal-hal yang mungkin dapat membahayakan tubuhmu,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
