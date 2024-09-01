Jelang Hadapi Arab Saudi, Shin Tae-yong Minta Timnas Indonesia Manfaatkan Celah Permainan Keras Green Falcon

SHIN Tae-yong mengklaim dirinya sudah mengetahui karakter permainan Arab Saudi yang terkenal keras. Untuk itu, sang pelatih meminta para pemain Timnas Indonesia jangan sampai terpancing dan memanfaatkan celah yang ada.

Kedua tim saling berhadapan pada laga perdana putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan akan dimainkan di King Abdullah, pada 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan karakter bermain keras yang cukup melekat untuk tim-tim asal Timur Tengah. Sebab, dia fokus menyiapkan Timnas Indonesia dengan sebaik mungkin.

"Hal-hal seperti itu tidak akan jadi masalah bagi kita. Pemain yang biasa kasar di permainan ya akan seperti itu terus, tidak akan berubah," kata Shin Tae-yong di Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Pelatih asal Korea Selatan meminta Pratama Arhan dan kolega jangan sampai terpancing dengan gaya bermain Arab Saudi. Menurutnya, Timnas Indonesia harus mencari celah yang akan menguntungkan dalam usaha mendapatkan poin dalam laga tersebut.

"Sebaliknya, kita harus antisipasi itu dengan baik. Itu untuk memanfaatkan kekasaran para pemain tersebut," katanya.