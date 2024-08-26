Thailand Sukses Jadi Juara IFeL Asia Championship 2024

JAKARTA - Thailand berhasil keluar menjadi juara e-football atau sepakbola virtual 2024 usai kalahkan Jepang dengan skor 3-0 pada babak final di Point Arena, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu25 Agustus 2024 malam WIB. Sebelumnya, mereka juga menjadi juara dalam edisi 2023.

Manajer Tim Thailand, Bossui, mengakui persaingan memperebutkan tahta juara bukan hal yang mudah. Thailand yang diperkuat Jeansui dan CantonaRuay, harus saling jegal dengan tim-tim kuat lainnya.

"Kami senang bisa juara lagi di sini. Tapi tahun ini lebih sulit karena kami harus bertemu dua tim kuat, Indonesia dan Jepang," kata Bossui dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (26/8/2024).

Sementara itu, langkah Indonesia di ajang ini harus terhenti lebih awal. Sebab, tim itu kalah dari Thailand dengan skor 2-3 di babak semifinal.

Chief Operating Officer IFeL, Mochamad Iqbal Tawakal mengatakan, ajang itu diikuti 11 negara. Selain tuan rumah Indonesia, ada peserta yang datang dari Jepang, Korea, India, Malaysia, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam dan Thailand yang memperebutkan total hadiah Rp75 juta.

"Tahun ini IFeL melakukan gebrakan dengan melaunching IFeL Asia karena kita lihat industri e-football akan sangat berkembang ke depannya. Dan kita tidak mau kalah dengan negara lain, makanya kita menginisiasi buat pertama kali IFeL Asia ini," kata Iqbal.