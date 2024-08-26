Shin Tae-yong Panggil 26 Pemain untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia, Ini Daftarnya?

Shin Tae-yong panggil 26 pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia. (Foto: PSSI)

SHIN Tae-yong akan mengumumkan 26 nama pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 10 September 2024. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengatakan, 26 pemain itu terdiri dari 12 pemain Liga 1 2024-2025 dan 14 pemain abroad.

"Ada 12 pemain dari liga kita (Liga 1). Sisanya 14 orang merupakan pemain kita yang abroad," kata Sumardji di Mapolresta Solo, Jumat 16 Agustus 2024.

(Yakob Sayuri dan Yance Sayuri resmi dipanggil ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Sejauh ini, sudah terungkap 10 dari 12 pemain Liga 1 2024-2025 yang dipanggil Shin Tae-yong. Nama-nama ini muncul bukan dari Shin Tae-yong, melainkan dari klub yang melakukan pengumuman, entah itu lewat wawancara, media sosial maupun laman resmi mereka.

Sebanyak 10 nama pemain Liga 1 2024-2025 yang sudah dipanggil adalah Dimas Drajad (Persib Bandung), Ramadhan Sananta (Persis Solo), Ricky Kambuaya (Dewa United), Egy Maulana (Dewa United), Witan Sulaeman (Persija Jakarta), Rizki Ridho (Persija Jakarta), Muhammad Ferarri (Persija Jakarta), Yakob Sayuri (Malut United), Yance Sayuri (Malut United) dan Wahyu Prasetyo (Malut United).

Berhubung menyisakan dua slot lagi, Okezone memprediksi bakal diisi dua penjaga gawang yakni Ernando Ari (Persebaya Surabaya) dan Adi Satryo (PSIS Semarang). Bagaimana dengan nama-nama 14 pemain abroad?

Sudah dapat diprediksi siapa saja 14 pemain abroad yang akan dipanggil Shin Tae-yong. Mereka ialah Maarten Paes (FC Dallas), Jay Idzes (Venezia FC), Calvin Verdonk (NEC Nijmegen), Sandy Walsh (KV Mechelen), Pratama Arhan (Suwon FC), Asnawi Mangkualam (Port FC), Shayne Pattynama (KAS Eupen), Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers U-21), Marselino Ferdinan (Oxford United), Ivar Jenner (Jong Utrecht), Thom Haye (Tanpa Klub), Nathan Tjoe-A-On (Swansea City), Rafael Struick (ADO Den Haag) dan Ragnar Oratmangoen (FCV Dender).