Deg-degan Lawan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong, Timnas Australia Langsung Kontrak Pelatih yang Pernah Hancurkan Skuad Garuda!

TIMNAS Australia langsung mengontrak pelatih yang berpengalaman mengalahkan Timnas Indonesia sebagai pemain. Hal itu jelang Timnas Australia tandang ke markas Timnas Indonesia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024.

Mengutip dari laman resmi Timnas Australia, Federasi Sepakbola Australia baru saja mengontrak Luke Wilkshire yang diperbantukan menjadi asisten pelatih Graham Arnold di skuad Socceroos -julukan Timnas Australia.

(Luke Wilkshire ditunjuk sebagai asisten pelatih Timnas Australia. (Foto: X/@Socceroos)

Sebelum menjabat posisi ini, Luke Wilkshire merupakan asisten pelatih Timnas Australia U-20. Bisa dibilang pria 41 tahun ini mendapatkan promosi jabatan.

Sebelum menjadi asisten pelatih Timnas Australia U-20, Luke Wilkshire merupakan pelatih klub junior di Australia, yakni Wolves FC (2018-2022) dan Central Coast Mariners II (2022-2023). Luke Wilkshire sendiri salah satu pesepakbola legenda Australia.

Ia tercatat 10 tahun (2004-2014) membela Timnas Australia dengan Koleksi delapan gol dari 78 pertandingan. Dari 78 caps, dua di antaranya dijalani Luke Wilkshire kontra Timnas Indonesia.

Momen pertama dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Australia pada 29 Maret 2005. hasilnya, Australia menang 3-0 atas Timnas Indonesia racikan Peter Withe.