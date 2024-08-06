Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media China Terkejut dengan Target Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |06:59 WIB
Media China Terkejut dengan Target Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia targetkan finis empat besar di babak ketiga Kualifkasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto; Instagram/0ratmangoen)
A
A
A

MEDIA asal China, 163.com, tampak kaget dengan target yang dimiliki Tim Nasional (Timnas) Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya pasukan Shin Tae-yong itu dengan tegas ingin mengincar posisi tiga dan empat di Grup C nanti demi bisa menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026.

Menurut media China itu, target Timnas Indonesia termasuk berani dan sangat percaya diri. Sebab Timnas China (ranking 87) yang secara peringkat FIFA berada di atas Timnas Indonesia (peringkat 133) saja tak terlalu yakin bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti.

“Kemungkinan peluang Timnas China lolos ke Piala Dunia 2026 sangat kecil. Meski begitu, target lolos ke Piala Dunia tetap jadi target utama,” bunyi pernyataan media China, 163.com, di artikel mereka, Selasa (6/8/2024).

Berbeda dengan media China tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong justru mengaku optimis bisa memperjuangkan Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengincar posisi ketiga dan keempat di Grup C.

Shin Tae-yong

“Jika tiga tim yang layak lolos melalui pengundian grup, saya pikir kami dapat mencoba untuk mendapatkan tempat ke-3 atau ke-4. Kemudian kami dapat mengincar babak kualifikasi ke-4, kami bahkan memikirkan tentang babak playoff,” kata Shin Tae-yong, dikutip dari Yonhap.

Perlu diketahui, Grup C disebut-sebut sebagai grup neraka di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab lawan Timnas Indonesia di grup tersebut ada Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183479/timnas_italia_berjuang_lolos_piala_dunia_2026_azzurri-w6hd_large.jpg
Timnas Italia Lolos Otomatis Piala Dunia 2026 jika Menang 9-0 atas Norwegia di Laga Pamungkas Grup I!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183463/simak_hasil_delapan_laga_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-mGdO_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Republik Irlandia vs Portugal 2-0, Prancis Lolos Putaran Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183454/hasil_timnas_uea_vs_irak_iraqnten-Qysf_large.jpg
Hasil Timnas UEA vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Rival Timnas Indonesia Gagal Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183376/eliano_reijnders_bersama_tijjani_reijnders-l59V_large.jpg
Tijjani Reijnders Berduka Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Mimpi Jumpa sang Adik Kandas
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1643983/gestur-menangis-ronaldo-berujung-kartu-merah-langsung-dibalas-suporter-irlandia-psl.webp
Gestur Menangis Ronaldo Berujung Kartu Merah, Langsung Dibalas Suporter IrlandiaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/18/zinedine_zidane_pernah_menjadi_bintang_di_real_mad.jpg
Momen Langka! Zidane Ngamuk dan Semprot Rekan Setim dengan Kata-Kata Kasar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement