Media China Terkejut dengan Target Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia targetkan finis empat besar di babak ketiga Kualifkasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto; Instagram/0ratmangoen)

MEDIA asal China, 163.com, tampak kaget dengan target yang dimiliki Tim Nasional (Timnas) Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya pasukan Shin Tae-yong itu dengan tegas ingin mengincar posisi tiga dan empat di Grup C nanti demi bisa menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026.

Menurut media China itu, target Timnas Indonesia termasuk berani dan sangat percaya diri. Sebab Timnas China (ranking 87) yang secara peringkat FIFA berada di atas Timnas Indonesia (peringkat 133) saja tak terlalu yakin bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti.

“Kemungkinan peluang Timnas China lolos ke Piala Dunia 2026 sangat kecil. Meski begitu, target lolos ke Piala Dunia tetap jadi target utama,” bunyi pernyataan media China, 163.com, di artikel mereka, Selasa (6/8/2024).

Berbeda dengan media China tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong justru mengaku optimis bisa memperjuangkan Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengincar posisi ketiga dan keempat di Grup C.

“Jika tiga tim yang layak lolos melalui pengundian grup, saya pikir kami dapat mencoba untuk mendapatkan tempat ke-3 atau ke-4. Kemudian kami dapat mengincar babak kualifikasi ke-4, kami bahkan memikirkan tentang babak playoff,” kata Shin Tae-yong, dikutip dari Yonhap.

Perlu diketahui, Grup C disebut-sebut sebagai grup neraka di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab lawan Timnas Indonesia di grup tersebut ada Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain.