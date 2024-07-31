Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Georgina Rodriguez yang Bisa Beli Mobil di Indonesia dengan Sekali Endorse di Instagram

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |07:55 WIB
Kisah Georgina Rodriguez yang Bisa Beli Mobil di Indonesia dengan Sekali Endorse di Instagram
Georgina Rodriguez bisa beli satu unit mobil di Indonesia dengan sekali unggah di Instagram (Foto: Instagram/@georginagio)
KISAH Georgina Rodriguez yang bisa beli mobil di Indonesia dengan sekali endorse di Instagram menarik untuk diulas. Sebab, sang model dahulu punya hidup yang kelam.

Menurut media Spanyol, Mundo Deportivo, sekali endorse produk di Instagram, Georgina bisa meraup 9.000 dolar AS (setara Rp130,8 juta). Jumlah itu bisa untuk beli satu unit mobil LCGC di Indonesia.

Georgina Rodriguez

Harga satu unit mobil kelas tersebut dibanderol antara Rp100-150 juta. Satu kali unggah di Instagram @georginagio, perempuan berdarah Argentina itu bisa langsung beli mobil tunai!

Tentu saja, Georgina tak perlu repot-repot jika ingin membeli mobil. Sebab, sang kekasih, Cristiano Ronaldo, akan dengan senang hati membelikannya.

CR7 sendiri diketahui punya deretan mobil mewah di garasinya. Pemain Al Nassr itu juga pernah memberi hadiah satu unit mobil mewah kepada Georgina sebagai kado ulang tahun.

Hal tersebut membuktikan roda kehidupan seseorang bisa berputar. Georgina bisa dibilang harus berjuang keras untuk mendapat penghidupan yang layak seperti sekarang.

Halaman:
1 2
      
