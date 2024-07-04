6 Timnas yang Punya Skuad Termahal di Grup C Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Jepang Tembus Rp5 Triliun!

Berikut enam tim dengan skuad termahal di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

DERETAN timnas yang punya skuad termahal di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menarik untuk diulas. Sebab, nilai skuad ini dapat menunjukan seberapa besar kekuatan tim tersebut.

Seperti diketahui, Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi grup yang paling menarik. Grup ini dianggap sebagai gru neraka karena berisikan tim-tim raksasa di Asia beserta tim yang berpotensi menjadi kuda hitam.

Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi,Timnas Bahrain, Timnas China, dan Timnas Indonesia menjadi anggota dari grup neraka ini.

Secara peringkat FIFA, Timnas Indonesia menjadi yang paling rendah. Oleh sebab itu, skuad asuhan Shin Tae-yong ini berada di pot 6 aias yang paling rendah dari keenam tim yang ada.

Namun dari komposisi skuad, Timnas Indonesia sejatinya tidak kalah. Bahkan jika melihat nilai skuad yang dimiliki, Indonesia seharusnya mampu untuk bersaing di papan atas klasemen atau setidaknya berada di zona aman untuk ke babak keempat.

Berikut adalah timnas yang punya skuad termahal di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

6. Timnas Bahrain





Timnas Bahrain menjadi tim dengan nilai skuad terendah di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai penghuni pot 4, skuad asuhan Dragan Talajic hanya memiliki nilai skuad sebesar Rp159,91 miliar. Pemain termahal mereka adalah Ali Madan, seorang sayap kanan yang memiliki nilai pasar Rp52,14 miliar.

5. Timnas China





Di atas Bahrain, ada Timnas China. Tim Naga - julukan Timnas China diketahui memiliki nilai skuad sebesar Rp220,31 miliar. Salah satu pemain termahal yang dimiliki adalah sang sayap kanan andalan, Lei Wu yang memiliki nilai pasar sebesar Rp20,86 miliar.