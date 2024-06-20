Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Slovenia vs Serbia di Euro 2024: Skor Kacamata Bertahan Sampai Jeda

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |20:57 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Slovenia vs Serbia di Euro 2024: Skor Kacamata Bertahan Sampai Jeda
Slovenia vs Serbia masih 0-0 di babak pertama (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH – Timnas Slovenia menghadapi Serbia di laga kedua Grup C Euro 2024. Pertandingan berlangsung di Allianz Arena, Munich, Jerman, Kamis (20/6/2024) malam WIB.

Jual beli serangan terus terjadi sepanjang pertandingan. Hingga babak pertama selesai skor kacamata 0-0 masih bertahan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim langsung bermain dalam tempo cepat di menit-menit awal. Slovenia pun mendapatkan peluang pertama saat laga baru berjalan tiga menit lewat tendangan jarak jauh Adam Gnezda Cerim yang mengarah tepat ke pelukan Predrag Rajkovic.

Empat menit kemudian, Slovenia kembali mengancam. Sayangnya, Jan Mlakar yang sudah berhadapan satu lawan satu dengan Rajkovic gagal mengeksekusi sepakannya dengan apik sehingga bola bisa ditepis.

Pada menit 27, barulah The Eagles -julukan Serbia- memperoleh peluang pertama mereka dalam laga ini. Sebuah umpan manis dari Filip Mladenovic disambut dengan tandukan keras Dusan Vlahovic, tetapi bola yang mengarah ke tiang dekat bisa dihalau oleh Jan Oblak.

Halaman:
1 2
      
