Susunan Pemain Slovenia vs Serbia di Euro 2024: Adu Tajam Lini Depan Demi 3 Poin Pertama

TIMNAS Slovenia bakal berjumpa dengan Serbia dalam Matchday kedua Grup C Euro 2024. Susunan pemain dari kedua tim pun telah dirilis sebelum pertandingan itu dimulai pada Jumat (20/6/2024) pukul 20.00 WIB di Allianz Arena, Munich, Jerman.

Kedua tim sama-sama belum meraih poin penuh di laga pertama. Slovenia imbang melawan Denmark, sementara Serbia kalah tipis dari Inggris. Oleh karena itu, kedua tim kembali menurunkan skuad terbaik pada pertandingan pertama ini demi bisa mengoleksi tiga poin pertama di Piala Eropa 2024.

Ketajaman lini depan dari kedua tim kemungkinan besar bakal menjadi pembeda dalam pertandingan ini. Sebab, mereka sama-sama punya striker tajam yang punya insting mencetak gol sangat baik.

Di kubu Slovenia, Benjamin Sesko menjadi tumpuan di lini depan dengan berduet bersama Andraz Sporar dalam skema 4-4-2 yang diterapkan oleh sang pelatih, Matjaz Kek. Di belakang mereka terdapat Petar Stojanovic dan Jan Mlakar yang bakal memberikan dukungan dari kedua sisi sayap.

Timi Max Elsnik menjadi motor serangan di lini tengah Reprezentanca -julukan Slovenia- di mana dia ditemani oleh Adam Gnezda Cerim sebagai penyeimbang. Di lini belakang, sang kiper Jan Oblak bakal menjadi komandan yang dibantu oleh Jaka Bijol, Vanja Drkusic, Zan Karnicnik dan Erik Janza.

Di sisi Serbia, duet Aleksandar Mitrovic dan Dusan Vlahovic diharapkan mampu memberikan dobrakan di lini depan. Mereka disokong oleh sang playmaker, Dusan Tadic, sebagai pengatur serangan di lini tengah dalam skema 3-4-1-2 yang digunakan oleh sang pelatih, Dragan Stojkovic.