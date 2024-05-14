Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cetak Sejarah, VAR Pertama di Liga Indonesia Tentukan Penalti di Laga Bali United vs Persib Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |20:48 WIB
Cetak Sejarah, VAR Pertama di Liga Indonesia Tentukan Penalti di Laga Bali United vs Persib Bandung
VAR dipergunakan perdana di Liga Indonesia pada laga Bali United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR – Sejarah tercipta di leg I semifinal Chamionship Series Liga 1 2023-2024 antara Bali United vs Persib Bandung, di mana Video Assistant Referee (VAR) pertama dipergunakan di Liga Indonesia. VAR tersebut pun menentukan penalti yang diberikan kepada Persib.

Ya, Liga 1 2023-2024 akhirnya mempergunakan VAR. Teknologi yang berguna membantu wasit lapangan itu digunakan perdana pada menit ke-54.

Pada saat itu, pemain Persib, David Da Silva terlihat dijatuhkan di kotak penalti Bali United. Wasit utama pun mendapatkan pemberitahuan bahwa ada potensi pelanggaran yang terjadi.

Setelah mendengar masukkan dari wasit VAR, wasit tengah pun memilih melihat layar VAR. Setelah melihat tayangan ulang, ia pun memutuskan adanya pelanggaran sehingga Persib dihadiahi tendangan penalti.

VAR dipergunakan perdana di Liga 1

Sayangnya, Da Silva gagal mengeksekusi tendangan penalti tersebut. Skor pun tak berubah dan masih 0-0, bahkan hingga laga memasuki menit ke-80 saat berita ini dibuat.

(Rivan Nasri Rachman)

      
