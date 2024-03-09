Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Liga 1 2023-2024: Penalti David da Silva Bawa Persib Bandung Kembali Memimpin 2-1 atas Persija Jakarta

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |16:29 WIB
Hasil Liga 1 2023-2024: Penalti David da Silva Bawa Persib Bandung Kembali Memimpin 2-1 atas Persija Jakarta
Persib Bandung kembali memimpin 2-1 atas Persija Jakarta (Foto: Media Persija)
A
A
A

BANDUNG - Babak Kedua pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta tengah berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (9/3/2024) sore WIB. Kedua tim saling berhadapan di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024.

David da Silva kembali membawa Persib Bandung memimpin 2-1 atas Persija Jakarta. Penyerang asal Brasil itu melakukan eksekusi penalti dengan sangat tenang di menit ke-69.

Susunan Pemain Persib Bandung vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024

Persib Bandung (4-3-3): Kevin Ray Mendoza; Henhen Herdiana, Nick Kuipers, Alberto Rodriguez, Rezaldi Hehanusa; Marc Klok, Dedi Kusnandar, Stefano Beltrame; Ryan Kurnia, Ciro Alves, David da Silva.

Pelatih: Bojan Hodak

Persija Jakarta (4-5-1): Andritany Ardhiyasa; Firza Andika, Oliver Bias, Rizky Ridho, Rio Fahmi; Hanif Sjahbandi, Resky Fandi, Syahrian Abimanyu, Maciej Gajos, Ryo Matsumura; Marko Simic.

Pelatih: Thomas Doll

(Admiraldy Eka Saputra)

      
