BANDUNG - Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (9/3/2024) sore WIB.
Persib Bandung sementara unggul 1-0 atas Persija Jakarta di menit ke-24. David da Silva melakukan sontekan ke gawang setelah memanfaatkan bola kemelut dari sepak pojok.
Susunan Pemain Persib Bandung vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024
Persib Bandung (4-3-3): Kevin Ray Mendoza; Henhen Herdiana, Nick Kuipers, Alberto Rodriguez, Rezaldi Hehanusa; Marc Klok, Dedi Kusnandar, Stefano Beltrame; Ryan Kurnia, Ciro Alves, David da Silva.
Pelatih: Bojan Hodak
Persija Jakarta (4-5-1): Andritany Ardhiyasa; Firza Andika, Oliver Bias, Rizky Ridho, Rio Fahmi; Hanif Sjahbandi, Resky Fandi, Syahrian Abimanyu, Maciej Gajos, Ryo Matsumura; Marko Simic.
Pelatih: Thomas Doll
(Admiraldy Eka Saputra)