Bukan Shin Tae-yong, Timnas China Resmi Tunjuk Pelatih Top Ini sebagai Juru Taktik Selanjutnya

BUKAN Shin Tae-yong, Timnas China resmi tunjuk pelatih top ini sebagai juru taktik selanjutnya. Federasi Sepakbola China (CFA) sebelumnya memecat pelatih Aleksandar Jankovic usai Piala Asia 2023.

Pria asal Serbia itu dicopot dari jabatannya setelah The Dragon's Team meraih hasil buruk di turnamen. Mereka finis di posisi tiga Grup A Piala Asia 2023 dengan nilai dua dari tiga pertandingan.

Celakanya, China tidak bisa mencetak gol sama sekali dalam tiga pertandingan! Dua poin yang didapat pun merupakan hasil imbang 0-0 melawan Timnas Lebanon dan Timnas Tajikistan.

Hasil itu membuat CFA mengambil keputusan tegas. Jankovic dipecat usai Piala Asia 2023. Sebagai gantinya, mereka menunjuk Branko Ivankovic sebagai pelatih yang baru.

"Dalam persiapan untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, seturut dengan hasil peninjauan ulang para ahli sepakbola, CFA memutuskan untuk menunjuk Branko Ivankovic sebagai pelatih Timnas China," bunyi pernyataan resmi CFA, dikutip pada Sabtu (24/2/2024).

"Branko Ivankovic, pelatih pemegang lisensi UEFA Pro telah melatih Hannover 96 (Jerman), Dinamo Zagreb (Kroasia), Timnas Iran, Timnas Oman, dan beberapa kesebelasan lain. Pada 2010, ia membawa Shandong Luneng Taishan juara Liga Super China," imbuh pernyataan itu.