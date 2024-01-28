Timnas Indonesia Banjir Pujian meski Kalah 4-0 dari Australia di 16 Besar Piala Asia 2023: Terima Kasih Perjuangannya!

Timnas Indonesia banjir pujian meski tersingkir di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

PUJIAN ramai diterima Timnas Indonesia setelah kalah 4-0 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Apresiasi diterima Timnas Indonesia dari pencinta sepakbola Tanah Air di media sosial yang takjub kepada perjuangan skuad Garuda di ajang empat tahunan ini.

Dihadapkan dengan Australia di Stadion Jassim bin Hamad, Minggu (28/1/2024) malam WIB, skuad asuhan Shin Tae-yong sama sekali tak gentar. Mereka berani meladeni Australia lewat permainan terbuka.

(Umpan silang Jackson Irvine berujung kepada gol pertama Australia ke gawang Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

Alhasil, Timnas Indonesia mencetak peluang lebih dulu di awal babak pertama. Umpan silang Justin Hubner hampir dikonversi Rafael Struick menjadi gol. Sayangnya, sepakan penyerang ADO Den Haag itu masih melambung tipis di atas gawang Australia kawalan Matthew Ryan.

Tersengat dengan peluang yang dibuat Timnas Indonesia, Australia meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, umpan silang Jackson Irvine justru masuk ke gawang Timnas Indonesia kawalan Ernando Ari di menit 12, setelah si kulit bulat mengenai kaki Elkan Baggott.

Setelah gol tersebut, laga Australia vs Timnas Indonesia berjalan imbang. Namun, Australia memanfaatkan kelengahan di pertahanan Timnas Indonesia lewat sundulan Michael Doyle di pengujung babak pertama. Skor 2-0 untuk keunggulan Australia bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, Australia benar-benar dikurung Timnas Indonesia. Namun, karena dinilai frustrasi menembus pertahanan rapat Socceroos –julukan Australia, para pemain Timnas Indonesia menjadi lengah.