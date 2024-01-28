Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Banjir Pujian meski Kalah 4-0 dari Australia di 16 Besar Piala Asia 2023: Terima Kasih Perjuangannya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |20:49 WIB
Timnas Indonesia Banjir Pujian meski Kalah 4-0 dari Australia di 16 Besar Piala Asia 2023: Terima Kasih Perjuangannya!
Timnas Indonesia banjir pujian meski tersingkir di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PUJIAN ramai diterima Timnas Indonesia setelah kalah 4-0 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Apresiasi diterima Timnas Indonesia dari pencinta sepakbola Tanah Air di media sosial yang takjub kepada perjuangan skuad Garuda di ajang empat tahunan ini.

Dihadapkan dengan Australia di Stadion Jassim bin Hamad, Minggu (28/1/2024) malam WIB, skuad asuhan Shin Tae-yong sama sekali tak gentar. Mereka berani meladeni Australia lewat permainan terbuka.

Umpan silang Jackson Irvine berujung kepada gol pertama Australia ke gawang Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

(Umpan silang Jackson Irvine berujung kepada gol pertama Australia ke gawang Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

Alhasil, Timnas Indonesia mencetak peluang lebih dulu di awal babak pertama. Umpan silang Justin Hubner hampir dikonversi Rafael Struick menjadi gol. Sayangnya, sepakan penyerang ADO Den Haag itu masih melambung tipis di atas gawang Australia kawalan Matthew Ryan.

Tersengat dengan peluang yang dibuat Timnas Indonesia, Australia meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, umpan silang Jackson Irvine justru masuk ke gawang Timnas Indonesia kawalan Ernando Ari di menit 12, setelah si kulit bulat mengenai kaki Elkan Baggott.

Setelah gol tersebut, laga Australia vs Timnas Indonesia berjalan imbang. Namun, Australia memanfaatkan kelengahan di pertahanan Timnas Indonesia lewat sundulan Michael Doyle di pengujung babak pertama. Skor 2-0 untuk keunggulan Australia bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, Australia benar-benar dikurung Timnas Indonesia. Namun, karena dinilai frustrasi menembus pertahanan rapat Socceroos –julukan Australia, para pemain Timnas Indonesia menjadi lengah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181892/timur_kapadze-LgK9_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Siap Latih Timnas Indonesia, Tinggal Tunggu Pergerakan dari PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181883/erick_thohir-f1V0_large.jpg
Erick Thohir Umumkan Target Baru Timnas Indonesia: Harus Lolos Piala Dunia 2030
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/51/1642081/daftar-lengkap-pemain-voli-putra-indonesia-proyeksi-sea-games-thailand-2025-lri.webp
Daftar Lengkap Pemain Voli Putra Indonesia Proyeksi SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/penyerang_persija_jakarta_eksel_runtukahu_foto.jpg
Eksel Runtukahu Jadi Pahlawan Persija! Dua Gol Keren ke Gawang Arema FC Ternyata Dibantu Bepe
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement