Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Jepang: Kebobolan Cepat, Garuda Ketinggalan 0-1

Timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Jepang di babak pertama. (Foto: Reuters)

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia untuk sementara ketinggalan 0-1 dari Jepang di babak pertama matchday terakhir Grup D Piala Asia 2023, pada Rabu (24/1/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Garuda tertinggal ketika laga baru berjalan enam menit.

Gol Jepang berasal dari tendangan penalti Ayase Ueda. Tim berjuluk Samurai Biru itu berhasil mendapatkan tendangan penalti karena pelanggaran yang dilakukan Jordi Amat di menit keenam.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia sejak awal laga benar-benar mendapatkan tekanan yang luar biasa dari Jepang. Sejak peluit dibunyikan, mungkin Timnas Indonesia sangat jarang menguasai bola.

Jepang selalu bisa merebut dan menguasai bola lagi. Sementara Timnas Indonesia lebih banyak membuang bola atau kehilangan bola.

Hanya saja, pada menit keempat Jordi Amat melakukan pelanggaran yang tidak perlu kepada Ayase Ueda. Sebab posisi Ayase kala itu tidak terlalu mengancam meski berada di area kotak penalti Timnas Indonesia.

Awalnya pasukan Timnas Indonesia sempat melakukan protes dan wasit memilih mengecek insiden itu lewat VAR. Setelah direview lewat VAR, Jordi Amat benar melakukan pelanggaran dan Jepang pun mendapatkan penalti.