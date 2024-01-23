Liverpool Bantai Bournemouth 4-0, Jurgen Klopp Terpukau dengan Permainan Alexis Mac Allister

BOURNEMOUTH - Liverpool menang telak 4-0 atas Bournemouth di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Menariknya pelatih Liverpool, Jurgen Klopp memberikan sanjungan spesial kepada Alexis Mac Allister, bukan kepada Darwin Nunez atau Diogo Jota yang mencetak brace dalam kemenangan 4-0 tersebut.

Ya, Liverpool sukses mengalahkan tuan rumah Bournemouth dengan skor 4-0 dalam pekan ke-21 Liga Inggris 2023-2024 di Vitality Stadium, Minggu 21 Januari 2024 malam WIB. Darwin Nunez dan Diogo Jota pun menjadi bintang kemenangan The Reds.

Sebab, keduanya kompak mencetak brace alias memborong dua gol di babak kedua. Kendati demikian, Jurgen Klopp justru memuji Alexis Mac Allister sebagai gelandang yang bermain apik dan memiliki kecerdasan dalam membantu Liverpool menciptakan peluang melawan The Cherries.

“Dia (Allister) tidak memainkan simple six di Brighton (dulu), tapi dia pemain yang sangat cerdas. sangat cerdas. Dan selama Anda bisa membuat tanda formasi yang kompak, dia adalah pemain 6 yang luar biasa," ujar Jurgen Klopp pascalaga, dikutip dari Daily Mail, Selasa (23/1/2024).

"Anda semua bisa mengatakan kepada saya apa yang Anda inginkan, tapi dia adalah pemain yang luar biasa dalam penguasaan bola, lebih baik dari pemain keenam seperti yang bisa Anda bayangkan, dan melawan bola, dia sangat kuat," imbuhnya.