Media Vietnam Soroti Rencana Timnas Indonesia Uji Coba Lawan Iran Jelang Piala Asia 2023

MEDIA Vietnam, Bongda, menyoroti rencana Timnas Indonesia beruji coba melawan Timnas Iran jelang Piala Asia 2023. Menurut mereka, laga uji coba itu merupakan persiapan yang berkualitas.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia berencana menggelar pemusatan latihan (TC) di Turki pada 18 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Sesi itu dihelat demi mempersiapkan diri sebaik mungkin jelang Piala Asia 2023 yang digelar 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar.

Selama menjalani TC, Timnas Indonesia juga direncanakan melakoni tiga laga uji coba. Skuad Garuda dijadwalkan dua kali melawan Timnas Libya pada 2 dan 5 Januari 2024 di Antalya, Turki.

Lalu, uji coba terakhir akan dilangsungkan di Qatar, yakni melawan Timnas Iran! Laga ini direncanakan berlangsung pada 9 Januari 2024 atau tiga hari setelah terbang dari Turki ke Qatar.

Rencana laga uji coba melawan Iran itu disorot oleh Bongda. Menurut mereka, anak asuh Shin Tae-yong akan menjalani persiapan dan latih tanding yang berkualitas.

"Indonesia melawan Iran dalam rencana latihan besar jelang Piala Asia 2023," bunyi judul artikel Bongda, dikutip pada Minggu (10/12/2023).