Ranking FIFA Malaysia Makin Jauhi Timnas Indonesia, Suporter Harimau Malaya Ejek Asnawi Mangkualam Cs

RANKING FIFA Tim Nasional (Timnas) Malaysia kini semakin menjauhi Timnas Indonesia. Gara-gara hal jarak ranking FIFA yang semakin menjauh, suporter tim berjuluk Harimau Malaya itu pun mengejek skuad Garuda, termasuk sang kapten, Asnawi Mangkualam menjadi korben ledekan tersebut.

Ya, saat ini jarak ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Malaysia semakin menjauh. Hal tersebut tak terlepas dari hasil kedua tim di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

BACA JUGA: Media Malaysia Sebut Timnas Indonesia Bantu Irak Naik Peringkat di Ranking FIFA

Timnas Indonesia dipastikan turun ke peringkat 146 dunia karena kehilangan 5,81 poin. Hal itu disebabkan kekalahan 1-5 dari Irak dan hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Filipina pada laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Gara-gara hasil buruk itu, Timnas Indonesia tak hanya turun peringkat di ranking FIFA saja, tapi pasukan Shin Tae-yong juga berada di dasar klasemen Grup F. Tentunya dua laga itu benar-benar memberikan hal buruk untuk Garuda.

Berbeda dengan Timnas Indonesia, Malaysia justru meraih hasil positif di dua laga Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim asuhan Kim Pan-gon itu tepatnya meraih kemenangan 4-3 atas Kirgistan dan menang tipis 1-0 atas Taiwan.

Berkat dua kemenangan itu, Timnas Malaysia pun memimpin klasemen Grup D. Dua hasil positif itu juga memberikan Malaysia tambahn 26 poin di ranking FIFA dan membuat tim tersebut naik tujuh posisi ke peringkat 130 dunia.