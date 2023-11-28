Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Rencana Khusus Timnas Indonesia untuk Hadapi Piala Asia 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |00:25 WIB
Media Vietnam Soroti Rencana Khusus Timnas Indonesia untuk Hadapi Piala Asia 2023
Timnas Indonesia disebut memiliki rencana khusus untuk hadapi Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, Nghe An 24h, menyoroti rencana khusus Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2023. Menurut media Vietnam itu, skuad Garuda memiliki dua rencana spesial untuk memaksimalkan penampilan mereka dalam turnamen yang digelar pada awal 2024 tersebut.

Nghe An 24h pun tak kaget jika Timnas Indonesia melakukan persiapan yang lebih matang lagi untuk menghadapi kompetisi yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 mendatang. Sebab Garuda babak belur di dua laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November 2023 ini.

Tercatat Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak dan ditahan Filipina 1-1. Melihat hasil buruk tersebut, Timnas Indonesia pun melakukan dua rencana khusus agar mereka bisa tampil maksimal di Piala Asia 2023.

Menurut media Vietnam tersebut, dua rencana khusus itu adalah pertama melakukan pemusatan latihan di Eropa. Rencananya pasukan Shin Tae-yong akan berlatih di Turki, pada 20 Desember 2023 sampai 4 Januari 2024.

Shin Tae-yong

Selain latihan di Eropa, Shin Tae-yong dan PSSI sedang gencar melakukan naturalisasi pemain. Setidaknya saat ini ada empat pemain keturunan yang diisukan tengah didekati PSSI untuk dinaturalisasi.

Keempat pemain itu adalah Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen, Jay Idzes, dan Justin Hubner. Kendati demikian, paling mungkin prosesnya selesai sebelum Piala Asia 2023 hanya Hubner saja.

Halaman:
1 2
      
