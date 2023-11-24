MNCTV Tayangkan Partai Bigmatch Fafage Vamos FC Kalsel vs Pendekar United Jakarta

Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan kembali bergulir akhir pekan ini (Foto: MNCTV)

LIGA futsal profesional musim 2023-2024 telah memasuki pekan ke-2 dan kembali menggelar pertandingan di Kota Tegal.

Sebelumnya pada pekan pertama, Cosmo JNE FC Jakarta berhasil menyapu bersih 2 pertandingan dengan kemenangan dan berhasil bertengger di posisi puncak klasemen sementara dengan raihan 6 poin.

MNCTV menayangkan secara langsung 2 pertandingan pada Sabtu, Sabtu, 25 November 2023 antara Fafage Vamos FC Kalsel vs Pendekar United Jakarta pada pukul 11.00 WIB dan Moncongbulo Muda Palu vs Black Steel FC Manokwari pada pukul 13.00 WIB digelar di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah.

Sedangkan, pada pertandingan lainnya ditayangkan di RCTI+, Vision+, dan Soccer Channel, antara Bintang Timur Surabaya vs Halus FC Jakarta pukul 15.00 WIB dan Unggul FC Malang vs Kinantan FC Medan pukul 17.00 WIB.

Untuk pertandingan di hari Minggu (26/11), menayangkan 4 pertandingan antara Giga FC Kota Metro vs Cosmo JNE FC Jakarta pukul 11.00 WIB, Fafage Vamos FC Kalsel vs Black Steel Manokwari pukul 13.00 WIB, Pendekar United Jakarta vs Moncongbulo Muda Palu pukul 15.00 WIB, dan Kancil WHW Pontianak vs Sadakata United Aceh pukul 17.00 WIB.

Follow akun TikTok dan Instagram @officialmnctv untuk mendapatkan update terbaru dan konten–konten yang menarik seputar program-program MNCTV. Seluruh program-program MNCTV bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

(Admiraldy Eka Saputra)