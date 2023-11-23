Media Vietnam Sebut Gara-Gara Timnas Indonesia, Kekalahan Vietnam dari Irak Jadi Bukan Perkara Besar

MEDIA asal Vietnam, Soha VN menilai kegagalan Timnas Indonesia memetik poin penuh di kandang Filipina membuat kekalahan Timnas Vietnam dari Irak menjadi bukan seperti perkara besar. Sebab hasil imbang yang diraih Timnas Indonesia 1-1 atas Filipina tak membuat kondisi Vietnam terancam.

Seperti yang diketahui, Vietnam kalah dari Irak kala bermain di matchday kedua Grup F Kualfiikasi Piala Dunia U-17 2023, pada Selasa 21 November 2023. Bermain di My Dinh National Stadium, Vietnam kalah dengan skor tipis 0-1 dari tim tamu.

Awalnya kekalahan Vietnam itu diprediksi akan menjadi sebuah permasalahan besar untuk sang pelatih Philippe Troussier. Sebab Vietnam yang kehilangan poin berpotensi digusur Timnas Indonesia di posisi kedua klasemen Grup F.

Akan tetapi, ternyata Timnas Indonesia yang dijagokan untuk menang di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada 21 November 2023 lalu justru ditahan 1-1 oleh tim tuan rumah. Gara-gara hasil tersebut, Garuda tetap terpuruk di peringkat keempat klasemen Grup F dengan 1 poin.

Sementara Vietnam yang kalah juga masih bertahan di posisi kedua dengan 3 poin yang sudah mereka koleksi. Menurut Soha, Timnas Vietnam benar-benar beruntung karena tidak jadi tergeser dan itu semua karena Timnas Indonesia yang tengah terpuruk.

“Tim Vietnam kalah dari Irak dan tak meraih poin namun tetap punya keunggulan signifikan dalam perebutan posisi di Grup F. Pasalnya, di Filipina, Indonesia tampil sangat buruk,” bunyi pernyataan Soha VN di artikel mereka, Kamis (23/11/2023).