Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Gara-Gara Timnas Indonesia, Kekalahan Vietnam dari Irak Jadi Bukan Perkara Besar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |03:17 WIB
Media Vietnam Sebut Gara-Gara Timnas Indonesia, Kekalahan Vietnam dari Irak Jadi Bukan Perkara Besar
Hasil imbang yang diraih Timnas Indonesia di kandang Filipina untungkan Vietnam. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, Soha VN menilai kegagalan Timnas Indonesia memetik poin penuh di kandang Filipina membuat kekalahan Timnas Vietnam dari Irak menjadi bukan seperti perkara besar. Sebab hasil imbang yang diraih Timnas Indonesia 1-1 atas Filipina tak membuat kondisi Vietnam terancam.

Seperti yang diketahui, Vietnam kalah dari Irak kala bermain di matchday kedua Grup F Kualfiikasi Piala Dunia U-17 2023, pada Selasa 21 November 2023. Bermain di My Dinh National Stadium, Vietnam kalah dengan skor tipis 0-1 dari tim tamu.

Awalnya kekalahan Vietnam itu diprediksi akan menjadi sebuah permasalahan besar untuk sang pelatih Philippe Troussier. Sebab Vietnam yang kehilangan poin berpotensi digusur Timnas Indonesia di posisi kedua klasemen Grup F.

Akan tetapi, ternyata Timnas Indonesia yang dijagokan untuk menang di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada 21 November 2023 lalu justru ditahan 1-1 oleh tim tuan rumah. Gara-gara hasil tersebut, Garuda tetap terpuruk di peringkat keempat klasemen Grup F dengan 1 poin.

Timnas Vietnam vs Irak

Sementara Vietnam yang kalah juga masih bertahan di posisi kedua dengan 3 poin yang sudah mereka koleksi. Menurut Soha, Timnas Vietnam benar-benar beruntung karena tidak jadi tergeser dan itu semua karena Timnas Indonesia yang tengah terpuruk.

“Tim Vietnam kalah dari Irak dan tak meraih poin namun tetap punya keunggulan signifikan dalam perebutan posisi di Grup F. Pasalnya, di Filipina, Indonesia tampil sangat buruk,” bunyi pernyataan Soha VN di artikel mereka, Kamis (23/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652089/eks-pelatih-vietnam-waspadai-timnas-indonesia-u22-sebut-garuda-muda-lebih-kuat-dari-thailand-ehz.webp
Eks Pelatih Vietnam Waspadai Timnas Indonesia U-22, Sebut Garuda Muda Lebih Kuat dari Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/05/World_Cup_Trophy_FIFA.jpeg
Cara Nonton Drawing Piala Dunia 2026 Malam Ini, Gampang Banget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement