HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak seperti Timnas Indonesia, Malaysia Catatkan Perolehan Poin FIFA Terbanyak Ketiga di Dunia Selama Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |01:36 WIB
Tak seperti Timnas Indonesia, Malaysia Catatkan Perolehan Poin FIFA Terbanyak Ketiga di Dunia Selama Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Malaysia meraih hasil manis di dua laga awal Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/famalaysia)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Tim Nasional (Timnas) Malaysia mencatatkan perolehan poin FIFA terbesar ketiga di dunia selama dua laga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah dimainkan. Hasil tersebut jelas berbeda jauh dengan Timnas Indonesia yang justru cuma bisa merasakan hasil imbang dan kekalahan.

Perlu diketahui, Timnas Malaysia menyapu bersih dua laga awal Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kemenangan. Pertama, Darren Lok dan kolega menang dramatis 4-3 atas Kyrgysztan pada laga perdana yang digelar Kamis 16 November 2023 silam.

Kemudian Malaysia menang tipis 1-0 atas Taiwan dan mencuri poin penuh dari Taipei Municipal Stadium, Taipei City, pada Selasa 21 November 2023 lalu. Dengan hasil tersebut, Malaysia diperkirakan merangsek naik tujuh anak tangga dalam tabel ranking FIFA.

Dua kemenangan tersebut membuat Malaysia memanjat ke ranking 130 FIFA dari urutan 137. Hal itu akibat dari perolehan tambahan 26,1 poin FIFA berkat dua kemenangan tersebut.

Timnas Malaysia

Malaysia kini menjadi tim dengan perolehan poin FIFA terbanyak ketiga di dunia. Mereka hanya kalah dari Komoro dan Rumania.

Halaman:
1 2
      

Telusuri berita bola lainnya
