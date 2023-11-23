Tak Larang Kritik Timnas Indonesia, Nova Arianto: Tapi Jangan Hujat Pemain Berlebihan

Timnas Indonesia dapat kritikan keras dari pencinta sepakbola Tanah Air yang kecewa dengan penampilan Garuda. (Foto: PSSI)

JAKARTA - Para pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia mendapatkan kritikan begitu tajam usai gagal memetik kemenangan di dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menanggapi hal tersebut, Asisten Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto pun mengaku hal tersebut wajar, tapi ia berharap kritikan membangun yang disampaikan dan bukan hujatan.

Sebagaimana diketahui, performa Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- pada fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 sedang menjadi sorotan. Sebab, Timnas Indonesia belum meraih kemenangan dalam dua laga.

Timnas Indonesia dikalahkan Irak dengan skor 1-5. Lalu pasukan Shin Tae-yong tersebut bermain imbang melawan Filipina dengan skor 1-1.

Nova Arianto mengatakan timnya butuh dukungan agar dapat tampil lebih baik lagi ke depan. Namun, dia tidak melarang adanya kritikan jika demi sebuah kebaikan bukan hujatan.

"Tidak perlu menghujat pemain. Akan tetapi, lebih baik berikan masukan yang positif agar pemain bisa belajar dan terus berkembang kedepannya," kata Nova dilansir dari Intagram pribadinya @novaarianto30, Kamis (23/11/2023).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan saat ini para pemain akan dipulangkan lebih dahulu ke klub masing-masing. Hal itu karena jeda internasional sudah usai.