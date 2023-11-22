5 Akhlak Penting yang Sudah Diberikan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Hal Wajib yang Harus Dimiliki Atlet

TERDAPAT 5 akhlak penting yang sudah diberikan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Pasalnya, deretan akhlak inilah yang membuat Timnas Indonesia terbang lebih tinggi semenjak ditangani Shin Tae-yong.

Seperti diketahui, sejak mulai menangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah memberikan banyak hal untuk para pemain. Tidak hanya terbatas pada hal-hal taktikal, pelatih asal Korea Selatan itu juga memberikan banyak hal seputar di luar lapangan.

Salah satu yang patut diacungi jempol adalah pelajaran akhlak yang diajarkan Shin Tae-yong kepada para pemain. Eks pelatih Timnas Korea Selatan itu bahkan tidak segan mencoret nama pemain jika pemain tersebut tidak memenuhi akhlak yang baik sebagai seorang atlet.

Hal ini pun kini telah terbukti berdampak baik kepada karir para pemain. Tidak sedikit pemain Timnas Indonesia yang semakin bersinar berkat mengikuti ajaran yang diberikan oleh Shin Tae-yong.

Untuk itu, berikut okezone rangkum 5 akhlak penting yang sudah diberikan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia.

5. Disiplin





Sejak mulai menangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sangat terkenal dengan kedisiplinannya. Dirinya tidak ragu untuk menegur pemain yang terlambat, makan sembarangan, hingga kurang istirahat. Bahkan Shin Tae-yong juga tidak segan untuk memberikan hukuman pada pemain yang tidak disiplin.

4. Tekun

Shin Tae-yong juga dikenal menanamkan pada para pemain untuk menjadi seorang yang tekun. Dengan begitu, para pemain dapat terus berkembang untuk menjadi pemain yang jauh lebih hebat.