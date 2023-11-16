Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Nama Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Jadi Pencetak Gol di Kualifikasi Piala Dunia Putaran Kedua

Kamis, 16 November 2023 |19:11 WIB
Daftar Nama Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Jadi Pencetak Gol di Kualifikasi Piala Dunia Putaran Kedua
Timnas Indonesia bakal menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: Istimewa)
TIMNAS Indonesia kini telah menjelma jadi satu tim kuat yang tak boleh diremehkan begitu saja, terlebih di kancah internasional. Bagaimana tidak, ada beragam pertandingan internasional yang telah dilalui mulai dari kualifikasi Piala Asia, hingga kualifikasi Piala Dunia 2026.

Ya, setelah berhasil mengalahkan Brunei Darussalam di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, kini Skuad Garuda akan kembali berlaga melawan Irak di putaran kedua.

Dengan keberhasilan yang telah tercetak di putaran pertama, tentunya Shin Tae-yong berharap anak asuhnya bisa memberikan yang terbaik saat melawan Irak pada hari ini Kamis, 16 November 2023.

Ada beberapa pemain yang juga diprediksi mampu menjadi pencetak gol bagi Skuad Garuda. Siapa saja mereka? Yuk, simak prediksinya berikut ini.

Podcast Brolahraga

Daftar Nama Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Jadi Pencetak Gol di Kualifikasi Piala Dunia Putaran Kedua

Hokky Caraka

Penyerang satu ini acap kali menjadi satu pemain andalan bagi Shin Tae-yong. Bagaimana tidak, Hokky Caraka diketahui dalam beberapa kesempatan berhasil mencetak gol, salah satunya saat kualifikasi Piala Dunia putaran pertama.

Kala itu, pemain PSS Sleman ini berhasil menjadi pembuka skor bagi Skuad Garuda. Tepat di menit keenam, pemain 19 tahun ini berhasil menjebol gawang Brunei Darussalam. Tak hanya itu, di menit ke-44 ia pun berhasil menambahkan gol.

Dengan kemampuannya, bisa saja Hokky menjadi bomber yang sangat diharapkan di laga melawan Irak hari ini.

