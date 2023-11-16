Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bias diklik di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Internasional Basra, Irak, tersebut akan dimainkan mulai pukul 21.45 WIB, Kamis (16/11/2023).

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – memulai kiprahnya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pekan ini. Ada dua pertandingan yang bakal dilakoni skuad asuhan Shin Tae-yong.

Pertama adalah di Basra untuk menghadapi Timnas Irak, yang notabenenya adalah tim terkuat di Grup F jika dilihat di atas kertas. Pada 21 November 2023 mendatang, Timnas Indonesia akan melawat ke Manila untuk menghadapi Filipina.

Satu lawan lainnya adalah Vietnam. Namun, pertemuan antara Timnas Indonesia dan Vietnam baru berlangsung pada Maret 2024, baik kandang maupun tandang.

Yang perlu diperhatikan adalah tekanan luar biasa dari tuan rumah. Selain menghadapi tim terkuat di Grup F, Timnas Indonesia juga menghadapi 65 ribu suporter yang bakal memadati Stadion Internasional Basra.