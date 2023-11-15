Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak, Jordi Amat Janjikan Satu Hal

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:24 WIB
Jelang Laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak, Jordi Amat Janjikan Satu Hal
Jordi Amat (kanan) janji berikan kemampuan 100 persen saat Timnas Indonesia hadapi Irak (Foto: PSSI)
A
A
A

JELANG laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak, Jordi Amat janji keluarkan 100 persen kemampuan. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – bakal mengawali putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis (16/11/2023) malam WIB.

Laga itu akan dimainkan di Basra International Stadium, markas Irak. Namun, Timnas Indonesia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengklaim hasil.

Jordi Amat

Jordi melihat Irak memiliki skuad yang kuat. Terlebih Irak berstatus sebagai tuan rumah pada pertemuan pertama babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut.

Bentrok antar Timnas Indonesia vs Irak diyakini akan berjalan keras. Para suporter Irak pun dipercaya bakal memadati stadion tersebut.

"Ya besok akan menjadi laga yang keras, kami tahu Irak adalah tim kuat, tapi besok Indonesia akan memberikan 100 persen, dan 11 pemain akan berjuang memenangkan setiap bola," ujar Jordi dalam rilis yang diterima pada Rabu (15/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649303/jelang-sea-games-2025-luis-estrella-bicara-kekuatan-dan-kelemahan-timnas-futsal-putri-indonesia-rpa.webp
Jelang SEA Games 2025, Luis Estrella Bicara Kekuatan dan Kelemahan Timnas Futsal Putri Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/gelandang_timnas_indonesia_u_22_arkhan_fikri.jpg
Daftar 8 Pemain yang Dicoret dari Timnas Indonesia U-22 jelang SEA Games 2025, Ada Arkhan Fikri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement