Jelang Laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak, Jordi Amat Janjikan Satu Hal

Jordi Amat (kanan) janji berikan kemampuan 100 persen saat Timnas Indonesia hadapi Irak (Foto: PSSI)

JELANG laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak, Jordi Amat janji keluarkan 100 persen kemampuan. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – bakal mengawali putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis (16/11/2023) malam WIB.

Laga itu akan dimainkan di Basra International Stadium, markas Irak. Namun, Timnas Indonesia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengklaim hasil.

Jordi melihat Irak memiliki skuad yang kuat. Terlebih Irak berstatus sebagai tuan rumah pada pertemuan pertama babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut.

Bentrok antar Timnas Indonesia vs Irak diyakini akan berjalan keras. Para suporter Irak pun dipercaya bakal memadati stadion tersebut.

"Ya besok akan menjadi laga yang keras, kami tahu Irak adalah tim kuat, tapi besok Indonesia akan memberikan 100 persen, dan 11 pemain akan berjuang memenangkan setiap bola," ujar Jordi dalam rilis yang diterima pada Rabu (15/11/2023).