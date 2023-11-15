Timnas Indonesia Diremehkan Media Vietnam Jelang Laga Kontra Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

TIMNAS Indonesia diremehkan media Vietnam, Soha VN, jelang laga kontra Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut media Vietnam tersebut, perbedaan ranking FIFA di antara keduanya membuat skuad Garuda -- julukan Timnas Indonesia -- diragukan bisa menghadirkan kejutan.

Skuad asuhan Shin Tae-yong memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran kedua dengan melawat ke Basra, Irak. Laga kontra Timnas Irak tersebut akan dimainkan pada Kamis (16/11/2023) pukul 21.45, WIB.

Pertandingan itu akan sangat penting bagi kedua tim yang berupaya lolos ke fase selanjutnya. Menurut Soha VN, Timnas Irak akan diunggulkan dalam laga tersebut. Media Vietnam itu ragu Skuad Garuda bisa membuat kejutan di kandang Irak.

“Tim Indonesia akan menjadi tamu Irak. Melihat perbedaan peringkat kedua tim di ranking FIFA (Irak di peringkat 68, Indonesia di peringkat 145), sulit bagi tim asal Asia Tenggara untuk membuat kejutan,” tulis laporan Soha VN, dikutip pada Rabu (15/11/2023).

Selain berkaca dari peringkat secara perhitungan FIFA, Soha VN juga merunut pada statistik enam pertemuan kedua tim di semua kompetisi. Ya, Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- memang unggul dengan lima kemenangan, dan satu kali imbang.