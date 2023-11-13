Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Dunia U-17 2023: Menit ke-30, Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 Masih Imbang 0-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |19:28 WIB
Timnas Indonesia U-17 menghadapi Panama U-17 di matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-17 menghadapi Panama U-17 di matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA - Timnas Indonesia U-17 menghadapi Timnas Panama U-17 di matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (13/11/2023).

Timnas Panama U-17 tampil menekan sejak awal pertandingan di mulai. Namun, permainan disiplin ditunjukkan Iqbal Gwijangge dan rekan-rekan. Skor 0-0 pun bertahan hingga memasuki menit ke-30.

Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Timnas Indonesia U-17 (4-3-3): Ikram Algiffari; Habil Akbar, Iqbal Gwijangge, Sulthan Zaky, Welber Jardim; Kafiatur Rizky, Figo Dennis, Ji Da Bin; Jehan Pahlevi, Arkhan Kaka, Riski Afrisal.

Pelatih: Bima Sakti

Timnas Panama U-17 (5-4-1): Manuel Romero; Martin Krug, Juan Hall, Erick Diaz, Juan Jimenez, Jael Pierre; Anel Ryce, Eric Moreno, Oldemar Castillo, Hector Rios; Frederick Krug.

Pelatih: Michael Dale Stump Raveneau

(Admiraldy Eka Saputra)

      
