HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Supaya Piala Dunia U-17 2023 Berjalan Lebih Baik, Ini yang Dilakukan PSSI

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |08:29 WIB
Supaya Piala Dunia U-17 2023 Berjalan Lebih Baik, Ini yang Dilakukan PSSI
Ratu Tisha optimistis penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 lebih baik lagi ke depannya. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
SUPAYA Piala Dunia U-17 2023 berjalan lebih baik, PSSI akan terus berbenah. PSSI bakal melakukan evaluasi besar dengan melibatkan pihak terkait, terutama menyangkut masalah mobilisasi penonton dan tim peserta yang dinilai belum optimal.

Piala Dunia U-17 2023 Indonesia telah berlangsung sejak Jumat, 10 November 2023. Berhubung ajang tersebut pertama kali digelar di Indonesia, banyak hal baru yang terjadi dan belum berjalan maksimal terutama menyangkut masalah transportasi.

Suporter Timnas Meksiko U-17

(Suporter Timnas Meksiko U-17 saat mendukung tim kesayangannya di Stadion si Jalak Harupat. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)

Misalnya, di area stadion harus steril dari kendaraan mobil dan motor. Para penonton didorong menggunakan shuttle bus saat menuju stadion dan kembali dari stadion. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di perhelatan sepakbola Tanah Air.

Sebut saja saja saat partai pembukaan Piala Dunia U-17 2023 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-17 kontra Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat 10 November 2023. Saat itu sempat terjadi penumpukan untuk berebut shuttle bus yang disiapkan Pemerintah Kota Surabaya.

Di kota lain, seperti Bandung misalnya, Jepang juga sempat mengalami kesulitan saat berangkat ke stadion karena rekayasa lalu lintas yang belum maksimal. Belajar dari kejadian ini, PSSI akan melakukan evaluasi besar dengan melibatkan pihak terkait.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha di Bandung, Jawa Barat, Minggu 12 November 2023. Menurutnya, PSSI memastikan seluruh aspek layanan termasuk mobilisasi dan crowd control akan ditingkatkan kualitasnya, khususnya untuk transportasi.

