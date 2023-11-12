Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17: Persiapan Matang, La Rojita Siap Tantang Garuda Asia

SURABAYA – Timnas Indonesia U-17 harus berhati-hati menjelang berhadapan dengan Panama U-17 dalam lanjutan fase grup Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, tim besutan Mike Stump itu sedang dalam motivasi tinggi untuk meraih kemenangan menjelang laga tersebut.

Timnas Indonesia U-17 akan bersua dengan Panama U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Senin (13/11/2023) pukul 19.00 WIB. Pertandingan itu akan menjadi momentum bagi kedua tim untuk meraih kemenangan perdana.

Kedua tim meraih hasil kurang memuaskan pada laga pertama fase grup Piala Dunia U-17 2023. Timnas Indonesia U-17 ditahan imbang Ekuador U-17 (1-1), sementara Panama U-17 dibungkam Maroko U-17 (0-2).

Sebab itu, laga mendatang tentunya akan berlangsung sengit bagi kedua tim. Gelandang Timnas Panama U-17, Eric Moreno mengaku sedang dalam motivasi tinggi untuk meraih kemenangan pada laga selanjutnya.

“Sekarang semua permainan adalah kuncinya. Kita harus mempunyai pikiran yang sejuk dan bekerja keras. Kita tahu rival-rival baru itu sangat kuat, Indonesia imbang dengan Ekuador, kita tahu mereka rival dan kita juga akan melakukan bagian kita untuk mendapatkan hasil,” kata Moreno dikutip dari akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Panama (@fepafut), Minggu (12/11/2023).