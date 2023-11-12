Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Meksiko U-17 vs Jerman U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Perang Dua Jawara di Si Jalak Harupat

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |07:33 WIB
Prediksi Meksiko U-17 vs Jerman U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Perang Dua Jawara di Si Jalak Harupat
Timnas Jerman U-17 akan menghadapi Meksiko U-17 di laga pembuka Grup F (Foto: FIFA)
A
A
A

BANDUNG – Timnas Meksiko U-17 akan berhadapan dengan Timnas Jerman U-17 di laga pertama Grup F Piala Dunia U-17 2023. Laga tersebut akan menjadi perang dua jawara di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Minggu (12/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Kedua tim datang dengan kepercayaan diri tinggi usai memenangkan turnamen kontinental di benua masing-masing. Meksiko U-17 berhasil menjuarai CONCACAF U-17 Championship 2023, sedangkan Jerman U-17 digdaya di Piala Eropa U-17 2023.

Bermodal hasil positif dalam turnamen terakhir, pertandingan yang mempertemukan kedua tim diprediksi akan berlangsung ketat. Namun, Meksiko U-17 mempunyai catatan lebih manis ketika bermain di Piala Dunia U-17.

Dari 15 kali keikutsertaan dalam turnamen, El Tri -julukan Meksiko U-17- berhasil memenangkan dua gelar, yakni pada edisi 2005 dan 2011. Jerman U-17 yang juga berpengalaman dengan 11 kali keikutsertaan belum pernah membawa pulang trofi Piala Dunia U-17.

Pencapaian terbaik Der Panzer -julukan Jerman U-17- diraih saat menjadi runner up edisi 1985. Berkaca dari statistik itu, El Tri bisa dikatakan unggul atas Jerman U-17. Akan tetapi, pelatih Jerman U-17, Christian Wuck menolak untuk merendah.

Dengan percaya diri, Wuck menegaskan anak asuhnya sedang berapi-api untuk memenangkan turnamen edisi kali ini. Wuck mengklaim, Der Panzer akan sangat sulit untuk ditundukkan oleh tim lainnya.

“Mentalitas dan kemampuan individu kelompok pemain kelahiran sekitar tahun 2006 ini mengingatkan kita pada tim-tim Jerman pada dekade tersebut. Para pemain terlatih dengan baik dan memiliki semangat tim yang luar biasa serta keinginan untuk menang,” kata Wuck dilansir dari laman resmi FIFA.

“Akan sulit bagi lawan mana pun untuk mengalahkan tim Jerman ini. Kami memiliki pemain bertahan dan penyerang yang tangguh dan dapat menentukan pertandingan. Yang terpenting, kami adalah tim yang dapat mencapai hal-hal hebat bersama-sama sebagai satu kesatuan,” tambahnya menegaskan.

