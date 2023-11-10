Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Kiprah Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 yang Rugikan Timnas Indonesia Senior

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |00:02 WIB
Media Vietnam Soroti Kiprah Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 yang Rugikan Timnas Indonesia Senior
Penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 bawa dampak kepada Timnas Indonesia senior (Foto: PSSI)
MEDIA Vietnam, Soha Vn, soroti kiprah Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 yang rugikan Timnas Indonesia senior. Sebab, penyelenggarakan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menyebabkan tim asuhan Shin Tae-yong memainkan dua laga tandang pada kualifikasi Piala Dunia U-17 2023 di bulan November 2023.

Timnas Indonesia U-17 akan segera tampil di Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar mulai 10 November hingga 2 Desember 2023. Sebanyak empat stadion ditunjuk sebagai venue, yaitu Jakarta International Stadium, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Si Jalak Harupat, dan Stadion Manahan.

Piala Dunia U-17 2023

Indonesia masih punya banyak venue yang bisa digunakan oleh Timnas Indonesia senior yang akan melakoni dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November ini. Namun, imbas dari penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023, membuat Timnas Indonesia senior harus melakoni kedua laga itu menjadi tandang.

Tadinya, laga kontra Filipina di matchday kedua tadinya adalah partai kandang. Namun kemudian, laga itu diubah menjadi partai tandang.

Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan melawat ke Basra untuk menghadapi Irak pada 16 November 2023. Kemudian pada tanggal 21 November, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di Manila.

Media Vietnam Soha Vn menyoroti Piala Dunia U-17 2023 yang akan diikuti Timnas Indonesia U-17 yang membuat rugi tim senior. Menurut mereka, hal tersebut merupakan kerugian.

