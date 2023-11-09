Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liga Europa 2023-2024: Jurgen Klopp Siapkan Rotasi Skuad Liverpool Jelang Hadapi Toulouse

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |18:09 WIB
TOULOUSE – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp mengatakan siap merotasi skuadnya menjelang berhadapan dengan FC Toulouse. Klopp juga mengungkapkan, beberapa pemain tidak akan disertakan karena sakit dan cedera.

Liverpool akan berhadapan dengan Toulouse di laga keempat fase grup Liga Eropa 2023-2024. Laga tersebut akan berlangsung di Stadium de Toulouse, Toulouse, Prancis pada Jumat (10/11/2023) pukul 00.45 WIB.

Pertandingan itu akan menjadi momentum bagi The Reds -julukan Liverpool- untuk melanjutkan tren positif di Liga Eropa musim ini. Dalam tiga laga terakhir, Liverpool belum terkalahkan dengan koleksi 10 gol dan sembilan poin.

Meski begitu, Klopp mengatakan tidak akan menurunkan tim dengan kekuatan penuh dalam pertandingan mendatang. Pelatih asal Jerman itu mengisyaratkan rotasi besar serta perubahan taktik akan terjadi dalam laga melawan Toulouse.

“Itu (rotasi skuad) selalu menjadi idenya. Kami bisa membuat perubahan (sejauh ini) dan di antara pertandingan kami harus melakukannya. Selama kami bisa melakukannya, dan itulah yang kami lakukan sejauh ini, tetapi jika Anda melihat permainan kami, semua pertandingan yang kami mainkan di Liga Eropa, mereka sangat hidup, semakin lancar dan kami memiliki sepakbola yang sangat bagus,” kata Klopp dikutip dari laman resmi Liverpool, Kamis (9/11/2023).

“Kami selalu menjadi tim yang benar-benar siap untuk tampil dalam pertandingan tertentu. Kami sudah menjalani banyak pertandingan musim ini, jadi jika Anda harus bermain melawan tim yang sama sepanjang waktu, itu tidak mungkin,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
