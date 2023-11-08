Ketika Tangan Dingin Shin Tae-yong Ubah Timnas Indonesia Jauh Lebih Sangar dan Siap Jadi Kuda Hitam

KETIKA tangan dingin Shin Tae-yong ubah Timnas Indonesia jauh lebih sangar dan siap jadi kuda hitam menarik untuk diulas. Terlebih, sang juru taktik asal Korea Selatan tersebut bertekad membawa skuad Garuda jadi tim yang menakutkan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023.

Jauh sebelum menerapkan sentuhan dinginnya, STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- baru diresmikan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu, 28 Desember 2019. Awal kedatangannya, ranking FIFA Timnas Indonesia sangat rendah berada di peringkat 175 dunia.

Berhubung dilanda Covid-19, Shin Tae-yong baru menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat melawan Thailand di Kualifikasi Piala Dunia 2022, 3 Juni 2021 lalu. Sejak saat itu, STY mampu menaikkan ranking FIFA Timnas Indonesia hingga menempati peringkat 145 dunia per 26 Oktober 2023.

Artinya, sang juru taktik 53 tahun itu berhasil menaikkan ranking FIFA Timnas Indonesia hingga 30 anak tangga hanya dalam kurang lebih tiga tahun. Kini, STY berpeluang kembali menaikkan ranking FIFA Timnas Indonesia ketika tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023.

Pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Sementara di Piala Asia 2023, skuad Garuda masuk di Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam.

Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 16 November 2023. Lima hari kemudian, Marc Klok dkk akan menghadapi Filipina di Stadion Rizal Memorial, Selasa 21 November 2023.

Belakangan, Shin Tae-yong blak-blakan membocorkan target yang ingin ia capai bersama Timnas Indonesia kepada media Korea Selatan, Best Eleven. Sang arsitek 53 tahun itu percaya diri bawa Timnas Indonesia lolos dari babak penyisihan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

“Kami sedang membangun tim dengan baik seperti yang kami harapkan. Untuk kualifikasi Piala Dunia, tim telah melewati babak playoff dan kini melaju ke babak kedua kualifikasi," kata Shin Tae-yong, mengutip dari Best Eleven.