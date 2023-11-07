Hasil JDT vs Ulsan Hyundai di Liga Champions Asia 2023-2024: Jordi Amat Cs Menang 2-1!

HASIL Johor Darul Tazim (JDT) vs Ulsan Hyundai di Liga Champions 2023-2024 akan dibahas di sini. JDT yang dibela pemain Timnas Indonesia, Jordi Amat, sukses menang dengan skor 2-1.

Laga tersebut dimainkan di Stadium Sultan Ibrahim, Johor, Malaysia pada Selasa (7/11/2023). Jordi Amat bermain penuh dan tidak tergantikan selama 90 menit.

Babak Pertama

Tensi permainan berjalan tinggi sejak menit awal. Ulsan Hyundai langsung tancap gas memborbardir pertahanan JDT.

Namun tim tuan rumah sama kuat. Jordi Amat dan kolega masih kokoh menjaga pertahanan. Mereka pun tak segan keluar membalas serangan.

Permainan masih berjalan tanpa skor menjelang akhir babak pertama. Jual beli serangan intens terjadi antar kedua tim.

JDT nyaris menciptakan skor di menit ke-40 lewat aksi Bérgson. Namun sayang tendangannya masih membentur tiang gawang.

Upaya JDT pun berbuah manis di menit ke-44. Heberty berhasil membuka keunggulan sementara JDT di babak pertama menjadi 1-0.

BACA JUGA: Ini Rencana Terselubung Jordi Amat di Timnas Indonesia yang Dibongkar Sandy Walsh

Babak Kedua

JDT masih menunjukkan taring mereka di babak kedua. Upaya serangan yang dilancarkan cukup mengancam gawan Ulsan.

Jordi Amat nyaris membukukan skor di menit ke-49. Namun tembakannya masih meleset di pinggir gawang.