Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil JDT vs Ulsan Hyundai di Liga Champions Asia 2023-2024: Jordi Amat Cs Menang 2-1!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |21:09 WIB
Hasil JDT vs Ulsan Hyundai di Liga Champions Asia 2023-2024: Jordi Amat Cs Menang 2-1!
JDT menang 2-1 atas Ulsan Hyundai (Foto: JDT)
A
A
A

HASIL Johor Darul Tazim (JDT) vs Ulsan Hyundai di Liga Champions 2023-2024 akan dibahas di sini. JDT yang dibela pemain Timnas Indonesia, Jordi Amat, sukses menang dengan skor 2-1.

Laga tersebut dimainkan di Stadium Sultan Ibrahim, Johor, Malaysia pada Selasa (7/11/2023). Jordi Amat bermain penuh dan tidak tergantikan selama 90 menit.

Jordi Amat

Babak Pertama

Tensi permainan berjalan tinggi sejak menit awal. Ulsan Hyundai langsung tancap gas memborbardir pertahanan JDT.

Namun tim tuan rumah sama kuat. Jordi Amat dan kolega masih kokoh menjaga pertahanan. Mereka pun tak segan keluar membalas serangan.

Permainan masih berjalan tanpa skor menjelang akhir babak pertama. Jual beli serangan intens terjadi antar kedua tim.

JDT nyaris menciptakan skor di menit ke-40 lewat aksi Bérgson. Namun sayang tendangannya masih membentur tiang gawang.

Upaya JDT pun berbuah manis di menit ke-44. Heberty berhasil membuka keunggulan sementara JDT di babak pertama menjadi 1-0.

Babak Kedua

JDT masih menunjukkan taring mereka di babak kedua. Upaya serangan yang dilancarkan cukup mengancam gawan Ulsan.

Jordi Amat nyaris membukukan skor di menit ke-49. Namun tembakannya masih meleset di pinggir gawang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/261/3119480/sandy_walsh-iPNl_large.jpg
Ciamik, Sandy Walsh Terpilih Jadi Pemain Terbaik Laga Yokohama F Marinos vs Shanghai Port di 16 Besar Liga Champions Asia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/51/3013167/hasil-al-ain-vs-yokohama-f-marinos-di-leg-ii-final-liga-champions-asia-2023-2024-pesta-gol-5-1-the-boss-juara-1dmaROd1Eb.jpg
Hasil Al Ain vs Yokohama F Marinos di Leg II Final Liga Champions Asia 2023-2024: Pesta Gol 5-1, The Boss Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/51/2982504/daftar-3-klub-yang-lolos-perempatfinal-liga-champions-asia-2023-2024-cristiano-ronaldo-gagal-bawa-al-nassr-melaju-jauh-YTX6gK8eMu.jpg
Daftar 3 Klub yang Lolos Semifinal Liga Champions Asia 2023-2024: Cristiano Ronaldo Gagal Bawa Al Nassr Melaju Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/51/2982121/reaksi-mengejutkan-pelatih-al-nassr-usai-cristiano-ronaldo-cs-tersingkir-di-perempatfinal-liga-champions-asia-2023-2024-erutlg4dnL.jpg
Reaksi Mengejutkan Pelatih Al Nassr Usai Cristiano Ronaldo Cs Tersingkir di Perempatfinal Liga Champions Asia 2023-2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646181/kombinasi-pemain-senior-dan-junior-bawa-mnc-tourism-indonesia-lolos-ke-semifinal-turnamen-basket-mnc-sports-competition-lkl.webp
Kombinasi Pemain Senior dan Junior Bawa MNC Tourism Indonesia Lolos ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/apriyani_rahayusiti_fadia_silva_ramadhanti.jpg
Gilas Wakil Jepang, Apriyani/Fadia Tampil Tanpa Beban di Perempat Final Australia Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement