Media Vietnam Soroti Kepercayaan Diri Shin Tae-yong yang Yakin Timnas Indonesia Lolos dari Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

MEDIA asal Vietnam, VN Express, menyoroti kepercayaan diri Shin Tae-yong yang cukup yakin bisa membawa Timnas Indonesia lolos dari babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu merasa ada peluang 80 persen bagi Garuda untuk lanjut ke babak ketiga kualifikasi tersebut.

“Grup kami (Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia) terdiri dari Irak, Vietnam, dan Filipina, dan saya yakin kami dapat bersaing dengan percaya diri dan melaju ke babak akhir pada tahap ini,” ujar Shin Tae-yong dilansir dari Best Eleven.

“Harapan saya, kami bisa melaju ke babak akhir kualifikasi. Kami percaya bahwa sekira 70 hingga 80 persen adalah mungkin (lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia,” tambahnya.

VN Express pun menyadari kepercayaan diri Shin Tae-yong itu tak lepas dari meningkatnya performa Timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka pun menilai faktor pemain naturalisasi menjadi salah satu alasang mengapa permainan Garuda mampu meningkat pesat.

“Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia terus menambah pemain naturalisasi atau pemain keturunan untuk mempercepat kekuatan timnas mereka. Kini untuk melawan Irak pada 16 November dan Filipina Shin Tae-yong memanggil pemain naturalisasi Belanda seperti gelandang Marc Klok dan striker Rafael Struick,” bunyi pernyataan VN Express, dikutip Selasa (7/11/2023).

“Selain itu empat bek keturunan Indonesia lainnya juga dipanggil, yakni Sandy Walsh, Elkan Baggott, Jordi Amat, dan Shayne Pattynama,” tambah media Vietnam tersebut.