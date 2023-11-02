Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Target Uston Nawawi Usai Resmi Dipercaya Lagi Tangani Persebaya Surabaya

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |03:38 WIB
Ini Target Uston Nawawi Usai Resmi Dipercaya Lagi Tangani Persebaya Surabaya
Uston Nawawi kembali ditugaskan menangani Persebaya Surabaya (Foto: Persebaya)
A
A
A

USTON Nawawi berbicara tentang targetnya usai resmi dipercaya lagi untuk menangani Persebaya Surabaya. Uston Nawawi kembali naik menjadi pelatih kepala setelah manajemen Bajul Ijo – julukan Persebaya – mendepak Josep Gombau.

Persebaya menunjuk Uston lagi sejak Selasa (31/10/2023) lalu. Keputusan ini diambil setelah Bajul Ijo tampil buruk dalam enam laga terakhir di Liga 1 2023-2024.

Persebaya Surabaya

Ya, Persebaya hanya berhasil mengantungi satu kemenangan, dan harus menelan empat kekalahan serta satu kali imbang. Pelatih berusia 46 tahun itu kembali dipercaya karena mempunyai rekor manis bersama Bajul Ijo.

Kala itu, Uston dipercaya setelah Persebaya memutuskan berpisah dengan Aji Santoso. Uston kemudian berhasil mencatatkan lima pertandingan tanpa kekalahan, yakni dengan empat kemenangan dan satu kali imbang.

Kini, Uston mempunyai target awal untuk mengembalikkan soliditas tim dan memperkuat mental para pemain. Dia menekankan, seluruh pemain harus memiliki semangat juang tinggi untuk meraih kemenangan.

”Seluruh pemain harus memiliki rasa kebersamaan kembali, mau saling menutupi kesalahan temannya di atas lapangan,” kata Uston dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Rabu (1/11/2023).

Halaman:
1 2
      
