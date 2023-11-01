Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Nama Pesepakbola Peraih Piala Dunia dengan Nama yang Aneh dan Asing di Telinga, Nomor 1 Rekan Setim Andrea Pirlo

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:40 WIB
5 Nama Pesepakbola Peraih Piala Dunia dengan Nama yang Aneh dan Asing di Telinga, Nomor 1 Rekan Setim Andrea Pirlo
5 Nama Pesepakbola Peraih Piala Dunia dengan Nama yang Aneh dan Asing di Telinga. (Foto: FIGC)
A
A
A

TERDAPAT 5 nama pesepakbola peraih Piala Dunia dengan nama yang aneh dan asing di telinga para pencinta sepakbola. Seperti yang diketahui, hanya tim-tim kuat dan terbaik yang pernah merasakan trofi Piala Dunia.

Hal itu karena tim yang berhasil menjuarai Piala Dunia kebanyakan berisikan para pemain bintang. Seperti halnya pada Piala Dunia 2022 Qatar lalu, Timnas Argentina bisa juara karena diisi oleh sejumlah pemain bintang, seperti Lionel Messi, Julian Alvarez, Emiliano Martinez, Angel Di Maria, dan masih banyak lagi.

Kendati demikian, ternyata ada juga nama-nama pemain yang justru aneh dan asing di telinga pencinta sepakbola yang pernah merasakan gelar Piala Dunia. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Nama Pesepakbola Peraih Piala Dunia dengan Nama yang Aneh dan Asing di Telinga:

5. Jair Marinho

Jair Marinho

Pada Piala Dunia 1962, Timnas Brasil diisi dengan sejumlah pemain bintang seperti Pele, Mane Garrincha, dan Vava. Sehingga tak heran jika Brasil sukses menjuarai Piala Dunia 1962 yang digelar di Cile tersebut.

Kendati demikian, ada satu nama pemain yang tak berkontribusi apa-apa, yakni Jair Marinho. Ia hanya menjadi penghangat bangku cadangan saja di turnamen tersebut sehingga banyak yang tidak sadar bahwa Jair Marinho juga pernah menjuarai Piala Dunia.

4. Bernard Diomede

Bernard Diomede

Keberhasilan Prancis dalam menjuarai Piala Dunia 1998 begitu heboh. Sebab itu pertama kalinya Prancis mengangkat trofi Piala Dunia dan momen itu pun semakin spesial karena mereka juara di negara sendiri.

Prancis pun berhasil juara usai mengalahkan Brasil di final dengan skor 3-0. Nama-nama beken seperti Thierry Henry, Fabien Barthez, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, hingga Emmanuel Petit menghiasi skuad Les Bleus kala itu.

Sayangnya, dalam keberhasilan Prancis itu, ada nama Bernard Diomede yang mungkin tak dikenal banyak orang. Ia terdengar asing karena meski berada di skuad Prancis, nyatanya dirinya tak mendapatkan menit bermain selama di Piala Dunia 1998.

Halaman:
1 2 3
      
