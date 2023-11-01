Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Beda Nasib Uston Nawawi dan Josep Gombau, Legenda Persebaya: Pelatih Lokal Banyak yang Pintar!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |09:33 WIB
Beda Nasib Uston Nawawi dan Josep Gombau, Legenda Persebaya: Pelatih Lokal Banyak yang Pintar!
Josep Gombu saat menangani Persebaya Surabaya (Foto: Persebaya.id)
JAKARTA – Legenda Persebaya Surabaya, Mursyid Effendi mengiyakan bahwa pelatih asing bukan jaminan klub Liga 1 bisa bersinar. Dia pun menyorot perbedaan nasib Uston Nawawi dan Josep Gombau di kursi pelatih tim berjuluk Bajul Ijo.

Liga 1 2023-2024 memang didominasi pelatih asing. Namun penggunaan jasa pelatih asing bukan jaminan sebuah tim bisa tampil baik.

Persebaya menjadi contoh bahwa pelatih asing tidak selalu sukses di Liga 1 musim ini. Enam laga di bawah asuhan Josep Gombau, Persebaya hanya mampu mendulang satu kemenangan.

Persebaya juga puasa kemenangan dalam empat laga terakhir. Kekalahan telak 1-4 dari Persik Kediri pada laga terakhir menjadi akhir perjalanan Gombau di kursi pelatih Persebaya, sebelum manajemen mengembalikan Uston Nawawi ke posisi juru taktik.

Catatan Gombau bersama Persebaya berbanding terbalik dengan catatan Uston yang sebelumnya sempat menajadi caretaker Bajul Ijo usai mendepak Aji Santoso. Persebaya asuhan Uston Nawawi tidak pernah sekalipun menelan kekalahan dalam lima laga.

Rinciannya, Uston membawa Persebaya menang empat kali dan imbang satu kali. Uston sempat direncanakan untuk dipermanenkan, namun terkendala sertifikat lisensi AFC yang belum rampung.

